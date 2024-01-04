Диетолог рассказала, каким должен быть здоровый завтрак

«Безусловно, в завтраках должен быть белок. Например, испанцы любят так называемый макробиотический завтрак. На подсушенный хлеб, на один из кусочков, кладут порезанные кусочки авокадо и термически обработанные, припущенные кусочки болгарского перца и томатов. Эти позиции уже содержат в составе много ликопинов и биофлавоноидов, а в авокадо – еще и полиненасыщенные жирные кислоты. На другой кусочек кладут семгу тоже с омега-3-полиненасыщенными кислотами в составе и, конечно, полезным белком, который будет хорошо принят организмом», – сказала Королева.