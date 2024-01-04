Диетолог рассказала, каким должен быть здоровый завтрак
В составе здорового завтрака должны быть содержащие белок продукты, сообщила Агентству городских новостей «Москва» профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.
«Безусловно, в завтраках должен быть белок. Например, испанцы любят так называемый макробиотический завтрак. На подсушенный хлеб, на один из кусочков, кладут порезанные кусочки авокадо и термически обработанные, припущенные кусочки болгарского перца и томатов. Эти позиции уже содержат в составе много ликопинов и биофлавоноидов, а в авокадо – еще и полиненасыщенные жирные кислоты. На другой кусочек кладут семгу тоже с омега-3-полиненасыщенными кислотами в составе и, конечно, полезным белком, который будет хорошо принят организмом», – сказала Королева.
Она добавила, что разнообразить завтрак можно блюдами из зерновых.
«Большую гамму витаминов и минералов мы получим из состава гречки, киноа, овсянки. Овсянку можно замочить даже на ночь водой, чтобы благодаря лактобактериям при ночной ферментации мы получили еще пользу флоры, необходимые компоненты для поддержания защитных функций организма», – подчеркнула Королева.