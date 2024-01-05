Как готовить и с какими продуктами употреблять картофель

Первое – не надо есть картофель каждый день. Второе – лучше есть его остывшим. Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется. Третье – варить картофель в кожуре, он не так разваривается. Четвертое – не использовать рассыпчатые сорта, в которых мало клетчатки, потому что чем больше клетчатки, тем лучше. Пятое – употреблять картофель всегда с зеленью и овощами, потому что их присутствие замедляет расщепление и всасывание углеводов, – заключил Михаил Гинзбург.