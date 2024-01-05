Как готовить и с какими продуктами употреблять картофель
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Спутник предупредил об опасных свойствах картофеля.
Картофель относится к той же группе продуктов, что и хлеб, макароны, крупы, отметил в интервью радио Спутник доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Крахмалистые продукты, к которым относится картофель, делятся на две группы: с медленными и быстрыми углеводами. Разница в том, насколько быстро расщепляется крахмал, который входит в состав этих продуктов, и как быстро усваивается глюкоза. Медленные углеводы расщепляются медленно, и это хорошо для организма. А когда расщепление происходит быстро, это плохо, потому что быстрое поступление глюкозы в организм ухудшает течение обменных процессов и способствует развитию сахарного диабета. Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония, – предостерег Михаил Гинзбург.
Диетолог объяснил, как любителям картофельных блюд снизить риски для здоровья.
Первое – не надо есть картофель каждый день. Второе – лучше есть его остывшим. Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется. Третье – варить картофель в кожуре, он не так разваривается. Четвертое – не использовать рассыпчатые сорта, в которых мало клетчатки, потому что чем больше клетчатки, тем лучше. Пятое – употреблять картофель всегда с зеленью и овощами, потому что их присутствие замедляет расщепление и всасывание углеводов, – заключил Михаил Гинзбург.