Сезон хаша в Армении: в чем секрет приготовления полезного супа?

В Армении – сезон хаша. В холода этот суп подают во всех заведениях страны. Хаш не любит долгих застолий, ведь пока произносят тосты, блюдо может остыть. А еще хаш не терпит женских рук, готовят его только мужчины. Почему, узнала корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

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Хаш считается мужским блюдом, и су-шеф Геворг Саакян с этим согласен. Его научил готовить дед. Говорит: процесс не каждому по плечу. Хотя ингредиенты просты: вода, говяжьи ножки и колена – источник желатина и коллагена.

«После того, как мы их очистим, кладем их под проточную воду на три дня, чтобы вытекла вся кровь. Затем разрезаем на куски и варим. В процессе доливаем воду», – поделился Геворг Саакян.

По традиции хаш варят на костре. Начинают ночью, а утром уже едят. Но чем дольше, тем вкуснее. К супу подают соления, редис, сыр и зелень. В готовый хаш добавляют соль, чеснок и обязательно крошат лаваш.

«В древние времена хаш ели с покрытой головой, накрывались полотенцем или даже лавашем, но сейчас времена изменились, и никто так больше не делает», – отметила корреспондент.

Ткань помогала сохранить тепло. Были и другие традиции. Раньше хаш ели только руками, сейчас – ложкой. В прошлом остался и стереотип о том, что этот суп – еда для бедных. Наваристый хаш очень полезен. Его даже назначают врачи для укрепления костей.

«Наши деды ели хаш с ноября и до марта, и мы продолжаем эту традицию. Собираемся с друзьями за трапезой в холодную погоду», – сказал житель Цахкадзора Людвиг Маргарян.