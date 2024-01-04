Хирург объяснил, почему нужно есть холодец в праздники

Несмотря на непривычную для многих консистенцию блюда, оно полезно для здоровья, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с Life.ru.

В холодце кроется немало витаминов, например B3 и В12, и таких микроэлементов, как железо, фосфор, натрий. Но главное, холодец однозначно уместен на любом застолье: это блюдо поможет снизить вредное влияние алкогольных напитков.

По словам эксперта, в зависимости от мяса, холодец обладает разными полезными свойствами. Например, говяжий будет полезен для людей с ослабленным зрением: в нем есть витамин А. Холодец из мяса птицы может похвастаться минимум холестерина и поможет восстановлению нервных волокон. Свиной богат железом и полезен прежде всего больным анемией.