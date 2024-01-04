«Меняется кристаллическая решетка»: эксперт предупредил о потере полезных свойств меда при нагревании
Теряет ли мед полезные качества при нагревании и выделяет ли при этом токсические вещества? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил диетолог Андрей Золотарев.
Действительно, тепловая обработка отбирает ряд полезных свойств у меда. «В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. В нем есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании, есть витамины, которые боятся температурной обработки», - сказал он.
Тем не менее, вопреки распространенному ошибочному мнению, токсичным он от этого не становится, заверил диетолог. Он посоветовал нагревать мед на водяной бане - если это необходимо. Причем классический способ, когда емкость с водой устанавливается на плиту, неправильный, предупредил Золотарев.
«Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня», – заключил он, подчеркнув, что при таком способе не произойдет «тотального» разрушения полезных веществ в продукте.