Эксперт предупредил о потере полезных свойств меда при нагревании

«Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня», – заключил он, подчеркнув, что при таком способе не произойдет «тотального» разрушения полезных веществ в продукте.