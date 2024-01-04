Утилизация цитрусовых: 4 рецепта для вкусных праздников

Если у вас остались цитрусовые после новогодней ночи, но просто так их есть уже неинтересно, предлагаем отличные рецепты для их вкусной утилизации. В нашей подборке вы точно найдете что-то подходящее.

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Панкейки с апельсиновым соусом

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Ингредиенты:

Молоко — 200 мл

Яйца — 2 шт

Сахар - 1 ч.л.

Соль — щепотка

Растительное масло — 15 г (1 ст.л.)

Мука пшеничная — 130 г

Разрыхлитель — 5 г

Корица молотая — 1/2 ч.л.

Цедра 1 апельсина Для панкейков (на 15 штук диаметром ~10 см):

Апельсин — 1 шт

Сахар — 50 г

Вода — 50 мл Для апельсинового соуса:

Процесс приготовления:

Тщательно смешать венчиком молоко, яйца, сахар и соль. Добавить масло, перемешать до однородности.

Просеять муку с разрыхлителем и корицей, добавить к жидким ингредиентам, тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Вмешать в получившееся тесто цедру апельсина.

Смазать блинную сковороду с антипригарным покрытием маслом и разогреть на среднем огне. Налить на сковороду примерно половину половника теста, оно растечется в круг диаметром 10 см, при необходимости подправить форму. Готовить панкейки до появления на поверхности пузырьков (30 секунд), перевернуть лопаткой и готовить еще ~15 секунд до золотистого цвета.

Для соуса почистить апельсин, разделить на дольки, дольки нарезать на кусочки поперек. Положить апельсин в сотейник, добавить сахар и воду. Довести до кипения на сильном огне, помешивая, проварить несколько минут и снять с огня.

Подавать панкейки с соусом.

Мандариновый кекс

Ингредиенты: Яйца — 2 шт

Сахар — 160 г

Ванильный сахар — 2 ч.л.

Сметана 20% — 170 г

Цедра апельсина — 1/2 ст.л.

Мука — 240 г

Разрыхлитель — 2 ч.л. с горкой

Соль —щепотка

Сливочное масло — 50 г

Мандарин для начинки — 3 шт

Мандарин для украшения, сахарная пудра

Для пропитки — сок 3-х мандаринов

Процесс приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром в пышную светлую пену, добавляем сметану и цедру, взбиваем.

Просеиваем муку с солью и разрыхлителем, перемешиваем венчиком до однородности.

Форму для кекса смазываем маслом сливочным и присыпаем мукой.

На дно кладем дольки мандаринов, дальше слой теста и снова мандарины. Заканчиваем мандаринами.

Духовку греем до 210С.

Ставим на 10 минут достаем, кладем сверху нарезанное кубиками сливочное масло и посыпаем ванильным сахаром и убираем на 20 минут снова в духовку.

Как приготовится, делаем проколы вилкой по всему периметру и пропитываем мандариновым соком, посыпаем сахарной пудрой, украшаем мандаринами и наслаждаемся.

Мандариновое варенье

Ингредиенты: Мандарины — 1 кг

Крупный апельсин — 1 шт

Сахар — 1 кг

Вода — 1 стакан

Молотый имбирь — 2 ч.л.

Ванилин — 1 пакетик

Процесс приготовления:

Очистите мандарины от кожуры и разделите на отдельные дольки. Точно так же поступите с апельсином.

Уложите фрукты в общую емкость и залейте стаканом воды.

Через 8 часов поставьте заготовку на медленный огонь и добавьте имбирь.

После закипания варите смесь 1,5 часа, постоянно ее помешивая.

Добавьте в варенье ванилин и сахар. Варите еще 1,5 часа.

Разлейте по предварительно стерилизованным и сухим банкам и закатайте металлическими крышками.

Лимонный тарт

Ингредиенты:

150 г пшеничной муки

150 г цельнозерновой муки

1 яйцо

120 г сливочного масла

60 г сахара

35 мл холодной воды

1 ч.л. ванильного сахара

Щепотка соли Для теста:

130 мл сливок ( 33%)

2 крупных лимона

2 яйца с1

130 г сахара

2.5 ст.л. муки. Для начинки:

Процесс приготовления:

Для приготовления теста масло порезать на кубики и растаять до комнатной температуры. Смешать муку, соль, сахар, ванильный сахар. Добавить масло и растереть руками в крошку. Добавить 1 яйцо и воду. Замесить тесто и собрать в шар. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут.

Для начинки теркой натереть цедру 1 ст.л. Отжать из лимонов 80 мл сока. Один лимон порезать на тонкие кружочки. Яйца слегка взбить с сахаром, добавить сок лимона и цедру, сливки и муку. Тщательно перемешать.

Тесто достать из холодильника и раскатать круг немного больше диаметра пирога. Лучше всего раскатывать тесто между листами бумаги для выпечки.

Тесто перенести в форму и расправить края (загибая их на бортики, лишнее сверху с бортиков срезать).

Дно теста проколоть вилкой в нескольких местах.

Выпекать 15 минут при 180С. Достать из духовки. Дождаться пока дно осядет и вылить начинку. Сверху выложить кружочки лимона. Выпекать при 180С еще 35-40 минут.