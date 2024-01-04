Утилизация цитрусовых: 4 рецепта для вкусных праздников
Если у вас остались цитрусовые после новогодней ночи, но просто так их есть уже неинтересно, предлагаем отличные рецепты для их вкусной утилизации. В нашей подборке вы точно найдете что-то подходящее.
Панкейки с апельсиновым соусом
Ингредиенты:
- Молоко — 200 мл
- Яйца — 2 шт
- Сахар - 1 ч.л.
- Соль — щепотка
- Растительное масло — 15 г (1 ст.л.)
- Мука пшеничная — 130 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Корица молотая — 1/2 ч.л.
- Цедра 1 апельсина
- Апельсин — 1 шт
- Сахар — 50 г
- Вода — 50 мл
Процесс приготовления:
Тщательно смешать венчиком молоко, яйца, сахар и соль. Добавить масло, перемешать до однородности.
Просеять муку с разрыхлителем и корицей, добавить к жидким ингредиентам, тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Вмешать в получившееся тесто цедру апельсина.
Смазать блинную сковороду с антипригарным покрытием маслом и разогреть на среднем огне. Налить на сковороду примерно половину половника теста, оно растечется в круг диаметром 10 см, при необходимости подправить форму. Готовить панкейки до появления на поверхности пузырьков (30 секунд), перевернуть лопаткой и готовить еще ~15 секунд до золотистого цвета.
Для соуса почистить апельсин, разделить на дольки, дольки нарезать на кусочки поперек. Положить апельсин в сотейник, добавить сахар и воду. Довести до кипения на сильном огне, помешивая, проварить несколько минут и снять с огня.
Подавать панкейки с соусом.
Мандариновый кекс
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 160 г
- Ванильный сахар — 2 ч.л.
- Сметана 20% — 170 г
- Цедра апельсина — 1/2 ст.л.
- Мука — 240 г
- Разрыхлитель — 2 ч.л. с горкой
- Соль —щепотка
- Сливочное масло — 50 г
- Мандарин для начинки — 3 шт
- Мандарин для украшения, сахарная пудра
- Для пропитки — сок 3-х мандаринов
Процесс приготовления:
Яйца взбиваем с сахаром в пышную светлую пену, добавляем сметану и цедру, взбиваем.
Просеиваем муку с солью и разрыхлителем, перемешиваем венчиком до однородности.
Форму для кекса смазываем маслом сливочным и присыпаем мукой.
На дно кладем дольки мандаринов, дальше слой теста и снова мандарины. Заканчиваем мандаринами.
Духовку греем до 210С.
Ставим на 10 минут достаем, кладем сверху нарезанное кубиками сливочное масло и посыпаем ванильным сахаром и убираем на 20 минут снова в духовку.
Как приготовится, делаем проколы вилкой по всему периметру и пропитываем мандариновым соком, посыпаем сахарной пудрой, украшаем мандаринами и наслаждаемся.
Мандариновое варенье
Ингредиенты:
- Мандарины — 1 кг
- Крупный апельсин — 1 шт
- Сахар — 1 кг
- Вода — 1 стакан
- Молотый имбирь — 2 ч.л.
- Ванилин — 1 пакетик
Процесс приготовления:
Очистите мандарины от кожуры и разделите на отдельные дольки. Точно так же поступите с апельсином.
Уложите фрукты в общую емкость и залейте стаканом воды.
Через 8 часов поставьте заготовку на медленный огонь и добавьте имбирь.
После закипания варите смесь 1,5 часа, постоянно ее помешивая.
Добавьте в варенье ванилин и сахар. Варите еще 1,5 часа.
Разлейте по предварительно стерилизованным и сухим банкам и закатайте металлическими крышками.
Лимонный тарт
Ингредиенты:
- 150 г пшеничной муки
- 150 г цельнозерновой муки
- 1 яйцо
- 120 г сливочного масла
- 60 г сахара
- 35 мл холодной воды
- 1 ч.л. ванильного сахара
- Щепотка соли
- 130 мл сливок ( 33%)
- 2 крупных лимона
- 2 яйца с1
- 130 г сахара
- 2.5 ст.л. муки.
Процесс приготовления:
Для приготовления теста масло порезать на кубики и растаять до комнатной температуры. Смешать муку, соль, сахар, ванильный сахар. Добавить масло и растереть руками в крошку. Добавить 1 яйцо и воду. Замесить тесто и собрать в шар. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут.
Для начинки теркой натереть цедру 1 ст.л. Отжать из лимонов 80 мл сока. Один лимон порезать на тонкие кружочки. Яйца слегка взбить с сахаром, добавить сок лимона и цедру, сливки и муку. Тщательно перемешать.
Тесто достать из холодильника и раскатать круг немного больше диаметра пирога. Лучше всего раскатывать тесто между листами бумаги для выпечки.
Тесто перенести в форму и расправить края (загибая их на бортики, лишнее сверху с бортиков срезать).
Дно теста проколоть вилкой в нескольких местах.
Выпекать 15 минут при 180С. Достать из духовки. Дождаться пока дно осядет и вылить начинку. Сверху выложить кружочки лимона. Выпекать при 180С еще 35-40 минут.
Дать тарту остыть, чтобы начинка стабилизировалась.