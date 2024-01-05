Названы несовместимые с алкоголем продукты

Острые и жареные блюда в сочетании со спиртным могут вызвать изжогу, а также усилить похмелье на следующий день, рассказал в комментарии NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. Запивание алкоголя газированной водой приведет к обострению рефлюксной болезни, предположил врач.

Не рекомендуется употреблять алкоголь одновременно с острыми и жареными блюдами, такими как жареные крылья или фрикадельки. Это сочетание может вызвать пищеварительные расстройства, изжогу и усилить ощущение похмелья на следующий день. Также не рекомендуется смешивать алкоголь с газировками, такими как кола или газированная вода. Это может вызвать изжогу, рефлюкс и дискомфорт в желудке, — рассказал Вялов.

По словам врача, следует избегать употребления алкоголя с морепродуктами, особенно с устрицами. Концентрация алкоголя в крови может усилить воздействие на организм токсических веществ в некачественных или неправильно хранящихся морепродуктах.

Кроме того, Вялов рекомендует избегать комбинации алкоголя с цитрусовыми. Это может привести к токсическому повреждению печени и усилить его.