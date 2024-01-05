Назван напиток, который замедляет старение и улучшает память

В последние годы в связи с повышением средней продолжительности жизни увеличилось количество исследований в области здоровья мозга. Сохранение когнитивных функций — приоритетная задача учёных. Так, группа исследователей из Университета Цукубы (Япония) нашла новое положительное свойство всеми любимого напитка.

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Учёные провели эксперимент на мышах. В течение 30 дней они давали животным тригонеллин. Это природное соединение содержится в различных растениях, включая кофейные зерна, пажитник и японскую редьку. Мыши уже в первые недели показали улучшение когнитивных функций мозга. Грызуны продемонстрировали в лабиринте Морриса значительное повышение способности к запоминанию.

Учёные указали в описании исследования:

Анализ генной онтологии показал, что широкий спектр биологических процессов, включая развитие нервной системы, функцию митохондрий, синтез нескольких сигнальных путей, связанных с воспалением, аутофагией и высвобождением нейромедиаторов, были значительно улучшены у экспериментальных мышей.