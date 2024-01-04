Как правильно варить макароны

Роспотребнадзор: слегка недоваренные макароны полезны для кишечника. Всё за счёт пищевых волокон. Вообще, макароны — незаменимый продукт у россиян: варятся они быстро, блюдо получается вкусным и сытным. Правда, мало кто ест макарошки «пустыми». Обычно к ним ещё идёт масло, сыр, соусы и другие добавки. Полезны ли макароны и как их правильно варить, рассказали специалисты ведомства.

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По их словам, макароны — это сложные углеводы. Главное — выбирать те, что приготовлены из твёрдых сортов пшеницы. На упаковке в этом случае будет написано «группа А», «1 класс», durum, «пшеница твёрдых сортов», semola di grano duro. Макароны из цельнозерновой муки ещё полезнее.

В Италии принято варить макароны до состояния al dente, то есть слегка не доваривать. В этом случае в продукте сохраняются пищевые волокна, что благотворно влияет на кишечник.

Идеально варить продукт в большом количестве воды — 1 л на каждые 100 г. Повара советуют солить воду до закипания, потом в кипящую воду бросать макароны, а затем уменьшать огонь на среднего и мешать до готовности. Важно также помнить, что не все макароны нужно промывать водой, особенно холодной. Промывка уменьшает содержание витаминов.