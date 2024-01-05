Эксперты рассказали о пользе самого дорого ореха в мире

Одним из самых полезных орехов в мире признали макадамию, для выращивания которого надо приложить массу усилий. Так, по данным экспертов, в нем содержится до 84% мононенасыщенных, 3,5% полиненасыщенных и 12,5% насыщенных жирных кислот. При этом орех содержит минимум холестерина, но зато богат белком.

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Также макадамия богата кальцием, селеном, медью, фосфором, цинком, калием, магнием, витаминами В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам специалистов, родиной макадамии является Австралийский континент. Данное растение считается очень прихотливым и требует огромных усилий в процессе выращивания. Идеальная форма ядра ореха скрыта под жесткой скорлупой. Впервые он бы описан учеными более 150 лет назад. Впоследствии были выведены сравнительно неприхотливые сорта ореха, что позволило распространить его на Гавайи, Южную Африку и Бразилию.

Макадамия является кладезью полезных витаминов, микро- и макроэлементов. В этом виде орехов высока концентрация жирных кислот: 84% мононенасыщенных, 3,5% полиненасыщенных и 12,5% насыщенных жирных кислот. Отличает орех и низкое содержание холестерина и высокое содержание белка. Из минералов отмечается кальций, селен, медь, фосфор, цинк, калий, магний; из витаминов — В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР.

Поэтому орех рекомендуют людям, у которых нарушения гормонального фона, депрессия, апатии, снижение концентрации внимания и работоспособности, ухудшение памяти, высокое давление, диабет, анемия и общая интоксикация организма.