Вздутие живота: простой напиток помогает избавиться от чувства тяжести в желудке

В праздничные дни многие люди переедают, после чего испытывают дискомфорт в желудке. Эксперты рассказали о простом напитке, который поможет быстро избавиться он неприятных симптомов.

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Если вы переели, то выпейте воду с лимоном. Напиток оказывает положительное влияние и на пищеварение: лимонная вода способствует выработке желудочной кислоты и тем самым снимает чувство сытости после обильного приёма пищи. Она содержит важные ферменты, которые естественным образом стимулируют пищеварение.

Кроме того, содержащиеся в напитке магний и кальций поддерживают работу сердца. Лимонная вода также помогает быстрее выводить токсины из организма и является средством от запоров.