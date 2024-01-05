Вздутие живота: простой напиток помогает избавиться от чувства тяжести в желудке
В праздничные дни многие люди переедают, после чего испытывают дискомфорт в желудке. Эксперты рассказали о простом напитке, который поможет быстро избавиться он неприятных симптомов.
Если вы переели, то выпейте воду с лимоном. Напиток оказывает положительное влияние и на пищеварение: лимонная вода способствует выработке желудочной кислоты и тем самым снимает чувство сытости после обильного приёма пищи. Она содержит важные ферменты, которые естественным образом стимулируют пищеварение.
Кроме того, содержащиеся в напитке магний и кальций поддерживают работу сердца. Лимонная вода также помогает быстрее выводить токсины из организма и является средством от запоров.
Приготовить лимонную воду очень просто. Для этого добавьте сок половины лимона в стакан холодной или тёплой воды. Напиток можно подсластить мёдом.