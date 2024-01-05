Эксперт рассказал, какие продукты можно есть даже после появления плесени
Не все продукты нужно выбрасывать после появления плесени — некоторые из них ещё можно употреблять в пищу. Об этом в беседе с MailOnline рассказал эксперт по безопасности пищевых продуктов из Гринвичского университета Ричард Фукс.
По словам эксперта, яблоки, орехи и зерновые следует сразу же отправлять в мусорку при появлении на них плесени. При употреблении таких продуктов у людей может возникнуть аллергия, развиться респираторные симптомы или желудочно-кишечные расстройства.
Кроме того, плесень может выделять токсичные соединения микотоксины, которые могут подавлять иммунную систему и вызывать нарушение репродуктивных функций.
Также следует избегать плесневелого мягкого сыра, ягод и хлеба. Чем мягче и водянистее пища, тем легче плесени проникнуть внутрь продукта.
Один из немногих продуктов, которые можно есть, даже если он заплесневел, — это твёрдый сыр.
Твёрдые и плотные продукты, такие как твёрдые сыры или твёрдые фрукты и овощи, более устойчивы к проникновению плесени, поэтому плесень можно вырезать, а остальное съесть.