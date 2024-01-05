Перечислены три необычных блюда для рождественского стола
В воскресенье, 7 января, православные будут отмечать один из самых значимых праздников – Рождество Христово. В связи с этим редакция АБН собрала самые необычные рецепты блюд, которые украсят рождественский стол.
Отмечается, что при выборе рождественского меню следует учитывать не только сочетаемость вкусов, но и сбалансированность блюд между собой.
Нестандартное оливье
Вероятнее всего, после 1 января вряд ли кто-то захочет повторять самый новогодний салат. Однако, если добавить в него необычные ингредиенты, то он может получить новый взгляд. Например, включить в оливье грибы или тертый сыр.
Утка с яблоками и клюквой
Многие привыкли на Рождество запекать гуся или утку. Если добавить в это блюдо клюкву, то будет что-то новое и интересное.
Лосось в тыквенном соусе
Для россиян, следящих за диетой, в качестве основного блюда на рождественском столе подойдет запеченная рыба. Например, лосось. А если еще добавить туда тыквенный соус, то такой кулинарный шедевр точно не оставит никого равнодушным.
Медовик с шоколадным кремом
Отличным завершением праздничного ужина станет десерт. Журналисты предлагают приготовить медовик, дополнив его шоколадным кремом.
Ранее нутрициолог из Ноябрьска Олег Тетченко назвал топ-3 блюда, которые должны быть на рождественском столе у каждого северянина.