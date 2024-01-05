Ученые нашли клетки, отвечающие за переедание

Исследователи из Уорикского университета в Великобритании обнаружили клетки в мозге, которые играют важную роль в регуляции аппетита. Ранее считалось, что эти клетки связаны только с восприятием сладкого вкуса. Однако новые исследования показали, что они также реагируют на аминокислоты, относящиеся к "пятому вкусу".

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Эксперименты показали, что эти клетки быстро реагируют на аминокислоты и передают информацию в часть мозга, ответственную за контроль аппетита. Это открытие подтверждает важность белков, которые образуются при расщеплении аминокислот и создают ощущение сытости после еды.