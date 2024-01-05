В Роспотребнадзоре назвали топ-5 продуктов, вызывающих отечность

Зачастую отеки появляются после ночного сна. К примеру, небольшая одутловатость лица, припухлость век и мешки под глазами. Обычно проблема в еде или напитке, которые накануне съел человек.

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У здоровых людей отечность появляется из-за сдвигов водно-солевого баланса. Так, жидкая часть крови (плазма) просачивается через тонкие стенки капилляров и задерживается в тканях.

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Более выраженные отеки связаны с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системой и с нарушением гормональной регуляции.

Стоит сходить к врачу на обследование, если в течение долгого времени ежедневно на лице остаются припухлость век, сложно снимаются кольца или надевается обувь, а также не проходят следы от резинок носков на голенях. Если отечность связана с заболеванием, то надо срочно начать лечение.

У человека с пищевой аллергией отек может вызвать продукт-аллерген. Реакцию называют отеком Квинке или ангионевротическим отеком. Такое состояние опасно для жизни и требует срочной помощи врача.

Эксперт назвала основные продукты, вызывающие отечность:

1. Соленые продукты - чипсы, орешки, сухарики, рыба, пицца. После них возникает сильная жажда из-за быстро всасывающих в кишечник солей.

2. Алкоголь - молекулы этилового спирта сами по себе могут задерживать воду. Помимо этого добавляется токсический эффект промежуточных продуктов расщепления алкоголя.

3. Консервы - хлорид натрия (поваренная соль) - универсальный консерватор, который помогает долго хранить продукты и придает им вкус. Даже в консервированных горошке или кукурузе много соли, а рекордсмены - огурцы, помидоры и рыбные консервы.

4. Продукты с большим содержанием сахара. Простые углеводы из пищи быстро всасываются в кровь. Чтобы компенсировать большое количество сахара, придется выпить намного больше жидкости, чем это нужно в обычных условиях.

5. Арбузы и дыни - они содержат не только много сахара, но и воду. Мочегонный эффект после употребления бахчевых связан с тем, что организму нужно быстро удалить лишнюю поступившую жидкость. Если почки не успевают справиться с дополнительной нагрузкой до ночного сна, то отечность утром гарантирована.