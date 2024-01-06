Шеф-повар поделился рецептом уйгурских пельменей чучура

Шеф-повар Павел Юшков поделился рецептом уйгурских пельменей чучура
Одна из новогодних традиций в нашей стране - это совместная лепка пельменей всей семьей (или с близкими друзьями) и долгие новогодние выходные походят для этого медитативного занятия как нельзя кстати. А сколько пельменных разновидностей существует? Рассказываем.
На Урале в заведениях так или иначе в меню присутствуют пельмени. Рестораны и кафе итальянской кухни предсказуемо ударили по равиоли. Например, начинили их креветками и рикоттой и подает с соусом из батата с кокосовым молоком. В гастробистро израильской кухни мы обнаружили традиционные креплахи. Эти родственники пельменей делают треугольными, тесто замешивают на яйцах.
В другом кафе налепили вареники. Вообще это блюдо считается русским и украинским, но, когда картофельные вареники дополнили кремом блю-чиз, они заиграло специфическими вкусовыми нотами. А еще нашлись вареники с уральским характером - из черемуховой муки с творогом и облепиховым соусом. Там же подают кундюмы, старорусские грибные пельмени из особого теста. В другом заведении вспомнили, что у русских пельменей есть прародители - удмуртские пельнянь, или хлебные ушки. Еще здесь угощают диковинными подкогыльо, в качестве начинки для этих марийских пельменей выбрали утку и кролика.
В меню звучит новое пельменное слово: дюшбара, кавказское блюдо с начинкой из баранины. А одни из городских баров добавил в общий список китайские димсамы с креветкой, авокадо и болгарским перцем. Удивительно, но в Поднебесной они считаются легким закусочным блюдом и подаются к чаю. Китайско-корейско-японские гёдза посытнее. Для пикантности в их начинку добавляют имбирь и чеснок. Удивил ресторан кавказской кузни - оказывается, хинкали могут быть и том ям, и том кха, такой тайско-грузинский фьюжн.
"Мы захотели рассказать горожанам, что пельмени мультикультурное явление. Их любят во всех уголках планеты, хоть и называют по-разному. А для нас, уральцев, они особенно дороги, наш край ассоциируется именно с этим блюдом", - говорит Дарья Русак, маркетолог сети ресторанов.
А Павел Юшков, шеф-повар пельменного ресторана, поделился с нами рецептом уйгурских пельменей с веселым названием чучура.
- Мука 400 граммов
- Масло растительное 20 граммов (1 столовая ложка)
- Меланж 20 граммов (это примерно половина яйца)
- Вода 150 граммов
Для начинки шеф предложил взять примерно поровну говядину (280 граммов), свинину (280) и баранину (330 граммов), добавить кинзу, перец и соль.
- Чтобы замесить тесто, надо смешать половину воды и соль.
- Аккуратно влить туда яйца, подсоленную воду и растительное масло.
- Перемешать, постепенно собирая муку со всех сторон, до тех пор, пока не получится крутое тесто. Если тесто не собирается, добавить воды.
- Затем вымесить тесто руками, пока оно не станет однородным.
- Ингредиенты начинки надо прогнать через мясорубку и смешать, доведя до вкуса.
- Кстати, уйгуры лепят чучура почти как русские пельмени, но сочни для них делают квадратными и защипывают особым образом. А варить их принято в крепком бульоне из баранины с добавлением овощей, в нем и подавать.