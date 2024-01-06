Шеф-повар поделился рецептом уйгурских пельменей чучура

Одна из новогодних традиций в нашей стране - это совместная лепка пельменей всей семьей (или с близкими друзьями) и долгие новогодние выходные походят для этого медитативного занятия как нельзя кстати. А сколько пельменных разновидностей существует? Рассказываем.

На Урале в заведениях так или иначе в меню присутствуют пельмени. Рестораны и кафе итальянской кухни предсказуемо ударили по равиоли. Например, начинили их креветками и рикоттой и подает с соусом из батата с кокосовым молоком. В гастробистро израильской кухни мы обнаружили традиционные креплахи. Эти родственники пельменей делают треугольными, тесто замешивают на яйцах.

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В другом кафе налепили вареники. Вообще это блюдо считается русским и украинским, но, когда картофельные вареники дополнили кремом блю-чиз, они заиграло специфическими вкусовыми нотами. А еще нашлись вареники с уральским характером - из черемуховой муки с творогом и облепиховым соусом. Там же подают кундюмы, старорусские грибные пельмени из особого теста. В другом заведении вспомнили, что у русских пельменей есть прародители - удмуртские пельнянь, или хлебные ушки. Еще здесь угощают диковинными подкогыльо, в качестве начинки для этих марийских пельменей выбрали утку и кролика.

В меню звучит новое пельменное слово: дюшбара, кавказское блюдо с начинкой из баранины. А одни из городских баров добавил в общий список китайские димсамы с креветкой, авокадо и болгарским перцем. Удивительно, но в Поднебесной они считаются легким закусочным блюдом и подаются к чаю. Китайско-корейско-японские гёдза посытнее. Для пикантности в их начинку добавляют имбирь и чеснок. Удивил ресторан кавказской кузни - оказывается, хинкали могут быть и том ям, и том кха, такой тайско-грузинский фьюжн.

"Мы захотели рассказать горожанам, что пельмени мультикультурное явление. Их любят во всех уголках планеты, хоть и называют по-разному. А для нас, уральцев, они особенно дороги, наш край ассоциируется именно с этим блюдом", - говорит Дарья Русак, маркетолог сети ресторанов.

А Павел Юшков, шеф-повар пельменного ресторана, поделился с нами рецептом уйгурских пельменей с веселым названием чучура.

Для теста: Мука 400 граммов Масло растительное 20 граммов (1 столовая ложка) Меланж 20 граммов (это примерно половина яйца) Вода 150 граммов

Для начинки шеф предложил взять примерно поровну говядину (280 граммов), свинину (280) и баранину (330 граммов), добавить кинзу, перец и соль.