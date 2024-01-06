Чем заменить майонез в салатах

Нет сил смотреть на майонезные салаты на столе? Попробуйте заменить магазинный соус свежей домашней заправкой. Идеями по приготовлению праздничных блюд с порталом «Правда.ру» поделилась нутрициолог Дарья Киселева.

По словам эксперта, во-первых, майонез можно приготовить дома: нужны всего-то яйцо, подсолнечное масло, горчица, сахар, соль и сок лимона. Во-вторых, яйцо можно заменить авокадо, и получится уже не майонез, а веганез. А для зеленых листовых салатов хорошо подходит паста тахини.

«За основу берите греческий натуральный йогурт, оливковое масло и пюре из авокадо — на выбор, добавляйте пряности, специи и немного вашей фантазии и не забудьте о щепотке любви. Самый лучший рецепт готов!» — рассказала Дарья.

А еще посоветовала разнообразить наскучившие салаты: например, сдержанную «Мимозу» можно преобразить с помощью гранулированных паприки и чеснока, а с пресным салатом с курицей сочетается индийский карри.