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Для вкусного завтрака: готовим запеканку из топленого молока

Если вы не знаете, что приготовить на завтрак в последний праздничный день, так как устали от салатов и прочего, рецепт запеканки из топленого молока вам точно пригодится. К том же ее можно подать и на перекус.

Для вкусного завтрака: готовим запеканку из топленого молока
© Eva.ru

Ингредиенты (на форму 16 см):

Для основы:

Топленый творог — 250 г

Яйцо — 1 шт

Сметана от 15% — 110 г

Сахар — 50-60 г

Рубленный молочный шоколад — 50 г

Мука — 30 г

Для заливки:

Сметана от 15% — 120 г

Яйцо — 1 шт

Сахар — 15 гр

Растопленный шоколад — 30 г (или 1 ст.л. какао, тогда можно увеличить количество сахара)

Процесс приготовления:

Блендером пробиваем до однородности творог, сметану, яйцо и сахар. Добавляем муку и шоколад, перемешиваем.

Выливаем творожную массу в форму и запекаем в разогретой при 180℃ минут 35.

Для заливки смешиваем все ингредиенты, выливаем на запеканку и печем еще 10-15 минут.

Перед подачей охладить и дать настояться в холодильнике.

Фото: социальные сети

Еда