Для вкусного завтрака: готовим запеканку из топленого молока

Если вы не знаете, что приготовить на завтрак в последний праздничный день, так как устали от салатов и прочего, рецепт запеканки из топленого молока вам точно пригодится. К том же ее можно подать и на перекус.
Ингредиенты (на форму 16 см):
Для основы:
Топленый творог — 250 г
Яйцо — 1 шт
Сметана от 15% — 110 г
Сахар — 50-60 г
Рубленный молочный шоколад — 50 г
Мука — 30 г
Для заливки:
Сметана от 15% — 120 г
Яйцо — 1 шт
Сахар — 15 гр
Растопленный шоколад — 30 г (или 1 ст.л. какао, тогда можно увеличить количество сахара)
Процесс приготовления:
Блендером пробиваем до однородности творог, сметану, яйцо и сахар. Добавляем муку и шоколад, перемешиваем.
Выливаем творожную массу в форму и запекаем в разогретой при 180℃ минут 35.
Для заливки смешиваем все ингредиенты, выливаем на запеканку и печем еще 10-15 минут.
Перед подачей охладить и дать настояться в холодильнике.
Фото: социальные сети