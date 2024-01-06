Эксперт назвал масло, понижающее уровень холестерина

Эксперт Бессонов назвал масло, которое снизит уровень холестерина
ВОЗ рекомендует использовать жидкие масла для диетических блюд, так как они содержат фитостерины и конкурируют с холестерином. Повышение холестерина из-за растительного масла – миф. Также Бессонов опроверг данные о том, что жарка провоцирует образование канцерогенов, сообщает «АиФ».
Для образования таких соединений масло надо нагреть до 210-240 градусов, уровень кухонной плиты – до 200. Самое полезное масло не оливковое, лучше заправлять салаты смесью масел – подсолнечное, рыжиковое, льняное или тыквенное.
Бессонов рекомендовал хранить открытую бутылку масла в холодильнике, чтобы замедлить его окисление.
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