Эксперт назвал масло, понижающее уровень холестерина

ВОЗ рекомендует использовать жидкие масла для диетических блюд, так как они содержат фитостерины и конкурируют с холестерином. Повышение холестерина из-за растительного масла – миф. Также Бессонов опроверг данные о том, что жарка провоцирует образование канцерогенов, сообщает «АиФ».

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Для образования таких соединений масло надо нагреть до 210-240 градусов, уровень кухонной плиты – до 200. Самое полезное масло не оливковое, лучше заправлять салаты смесью масел – подсолнечное, рыжиковое, льняное или тыквенное.

Бессонов рекомендовал хранить открытую бутылку масла в холодильнике, чтобы замедлить его окисление.

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