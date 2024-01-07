Необычные блюда по рецептам из детских книг

Готовка является одним из интересных способов провести время с детьми. Чтобы увлечь их, можно предложить кулинарные эксперименты по рецептам из книг. Светлана Денисова из Центральной библиотеки № 21 выбрала несколько рецептов их детских произведений.

Маленьким детям будет интересна книга «Детская кулинария», в которой собраны простые и понятные рецепты. Ребята легко смогут повторить «Будильник для лакомки» или «Тающего снеговика» вместе с родителями. В этой же серии вышла книга «Сам себе кондитер». А читатели работы «Где блины, там и мы. Все любят пряники» Светланы Кайдаш-Лакшиной узнают больше о блинах, пряниках и пирогах.

«История сладостей» Алены Васнецовой представит исторический экскурс по десертам, которые любили в разные времена. По рецептам автора читатели смогут сделать торт «Наполеон на бедность», сладкую колбасу из печенья, петушков на палочке и яблочную пастилу. Книга «Консервы для Наполеона» Гелии Певзнер и Марии Марамзиной расскажет о кулинарной культуре и ее исторических традициях. А работа Елены Середы «Еда мира» повествует о праздничных блюдах разных стран, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти полмиллиона человек отпраздновали Новый год на центральных площадках, в городских парках, на ВДНХ и фестивале «Путешествие в Рождество».