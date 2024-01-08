От вяленой рыбы до горящего пудинга: что едят на рождество в разных странах

Рождество отмечают во множестве стран мира, у каждого народа свои обычаи, традиции и, конечно, специальное меню. Если вы ломаете голову над тем, что же подать к столу в этот праздник, можно вдохновиться опытом соседей по планете.

© Eva.ru

Швейцария

Здесь рождественский ужин невозможен без фондю шиноа: на праздничный стол ставят небольшой котелок с кипящим наваристым бульоном, подают тонко нарезанное мясо и овощи, их на шпажках каждый участник застолья опускает продукты в бульон до готовности, а потом съедает их.

Дания

Здесь праздник не обходится без десерта: рисовый пудинг — это каша, сваренная на жирных сливках. Подают ее с миндалем и вишневым джемом. На дно одной из тарелок кладут цельный миндаль. Кому он достанется, тот будет счастлив на протяжении целого года.

Норвегия

По легенде, Святой Патрик решил отравить злобных викингов и облил белую рыбу щелочью. Но им такая треска пришлась по вкусу. С тех пор на Рождество в Норвегии подают вяленую, а затем вымоченную в щелочном растворе рыбу с отварным картофелем. По консистенции блюдо напоминает желе и не нравится туристам, но местные его обожают.

Коста-Рика

Здесь главным праздничным блюдом остается тамале: это свинина, завернутая в кукурузную лепешку, а затем в кукурузные или банановые листья. Такой ролл опускают в раскаленное масло и жарят, а затем подают к столу с кофе.

Франция

Праздничное меню здесь может быть любым, но завершается застолье обязательно десертом. Шоколадное полено — это торт в форме бревна. Рецептов у сладости множество, но оно всегда символизирует богатство, процветание и семейный очаг.

Италия

Главное блюдо в этой стране на Рождество — свиная колбаса с чечевицей. Жирная колбаса символизирует изобилие, а зернышки чечевицы — богатство.

Англия

Здесь два главных блюда праздничного стола. Без индейки не обходится ни одно Рождество, а заканчивается застолье десертом — обычно это сливовый пудинг с орехами и сухофруктами, перед подачей его обливают бренди и эффектно поджигают.

Германия