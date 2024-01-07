Россиянам рассказали, можно ли есть помидоры каждый день

Помидоры содержат не только полезные микроэлементы, но и кислоту, способную раздражать желудок, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Особенно такие последствия могут возникнуть у людей, испытывающих проблемы с кишечником.

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Помидоры богаты витаминами С и К, калием, фолиевой кислотой и другими питательными веществами. Однако они также содержат кислоту, которая может вызывать раздражение желудка у некоторых людей, особенно страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В кожуре помидоров содержится вещество сапонин, которое может вызывать раздражение кишечника и желудка у некоторых людей, — пояснил он.

Специалист также обратил внимание, что семена томатов могут вызывать раздражение кишечника из-за содержания в них волокон и эфирных масел. У некоторых людей также может быть аллергия на помидоры. Однако если человек не замечает негативной реакции своего организма на томаты, то этот овощ можно употреблять каждый день.

Употребление кожуры и семян помидоров в умеренных количествах не представляет серьезной опасности для здоровья большинства людей, — добавил эксперт.