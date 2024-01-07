Назван лучший продукт от вздутия живота, доступный каждому

Диетолог выделила важный и доступный продукт, способный избавить от вздутия живота. Чудо-специя снижает воспаление и уменьшает газы в желудке. Речь идёт об имбире.

Специя содержит гингерол, обладающий противовоспалительными свойствами. Её добавление в рацион уменьшает тошноту и рвоту. Она также стимулирует перемещение пищи по желудочно-кишечному тракту, улучшая моторику кишечника.

Это особенно важно для людей с медленной пищеварительной системой, так как задержка пищи в желудке может вызывать вздутие живота и дискомфорт.