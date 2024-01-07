Диетолог дала рекомендации по употреблению горького шоколада

О том, после каких продуктов можно есть горький шоколад рассказала гастроэнтеролог, терапевт, диетолог Наталья Сычева радио Sputnik.

Горький шоколад, по её словам, полезное лакомство, так как в нём мало сахаров и антиоксиданты. Но некоторым людям нужно ограничивать его употребление.

Горький шоколад противопоказан, если имеется индивидуальная непереносимость компонентов в его составе. Не стоит увлекаться лакомством тем, кто страдает мигренями и повышенным давлением. В горьком шоколаде содержится вещество, которое может повысить давление или усилить головную боль.

Употребление горького шоколада нужно ограничить при ожирении, сахарном диабете второго типа. В день можно съесть не более 30 г.

По словам Сычёвой, горький шоколад нельзя давать детям в возрасте до пяти лет.

Лакомство лучше съедать после белковой пищи, салата из сырых овощей.

При заболеваниях жёлчного пузыря стоит проконсультироваться с лечащим врачом. При высоком тонусе жёлчного пузыря есть горький шоколад нельзя.