Диетолог рассказала, чем опасен плавленый сыр

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik отметила, что специфическая текстура и вкус плавленого сыра делают его удобным для соусов, бутербродов и других блюд.

Однако такими свойствами данный продукт обязан различным пищевым добавкам, среди которых эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты, а также трансжиры, предупредила эксперт.

Разаренова добавила, что плавленый сыр содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный. Его избыточное количество в рационе может привести к повышению холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых болезней и диабета. Добавки в таком сыре могут вызывать аллергические реакции.

Пациенту, соблюдающему диету, нужно проконсультироваться с врачом перед употреблением плавленного сыра, считает эксперт.