Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественные рыбные консервы
Особое внимание стоит уделить названию консервов, местонахождению изготовителя, условиям хранения, составу продукции, пищевой ценности и массе нетто. Каждый показатель производитель обязан указывать на упаковке.
Эксперты уточнили:
- В консервах наиболее часто выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющих качество продукции. В общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%.
При обнаружении некачественных консервов они рекомендуют сразу же сообщать в Роспотребнадзор.
Ранее специалисты ведомства рассказали, какие макароны полезны и, как правильно их выбирать и готовить. Продукт снижает уровень вредного холестерина, снабжает клетчаткой и придает чувство сытости. А в начале нынешнего годы мы писали, что овощи и рыба помогут самарцам выйти из новогоднего переедания.