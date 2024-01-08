Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественные рыбные консервы

- В консервах наиболее часто выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющих качество продукции. В общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%.

При обнаружении некачественных консервов они рекомендуют сразу же сообщать в Роспотребнадзор.

Ранее специалисты ведомства рассказали, какие макароны полезны и, как правильно их выбирать и готовить. Продукт снижает уровень вредного холестерина, снабжает клетчаткой и придает чувство сытости. А в начале нынешнего годы мы писали, что овощи и рыба помогут самарцам выйти из новогоднего переедания.