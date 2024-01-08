«Хрустите яблоком»: какие фрукты помогут при болезни

Берите на заметку - 10 продуктов, которые укрепят иммунитет.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, помело и другие цитрусовые содержат витамин С, бета-каротин, витамин PP и эфирные масла в таком количестве, что успешно справляются с вредными бактериями и микроорганизмами. Именно цитрусовые считаются самыми полезными для иммунитета, они защищают от респираторных вирусных инфекций. Витамин С при кратковременном воздействии высокими температурами, например в полезном чае с лимоном, не теряется, как в большинстве растительных продуктов.

При очистке цитрусовых из кожуры в воздух попадают фитонциды. Они убивают микробы на расстоянии. Во время эпидемий полезно очищать апельсины руками, если, конечно, нет аллергии на цитрусовые.

Яблоки

Известно, что в одном яблоке вместе с косточками содержится почти вся таблица Менделеева. В яблоках есть витамины С, В, калий, пектины, яблочная и лимонная кислоты.

Не случайно рекомендуется ежедневно съедать по одному яблоку.

Хурма

Богата на витамины А и С, является антиоксидантом. В хурме много калия, кальция, магния, фосфора, железа, есть белки, углеводы, органические кислоты, дубильные вещества. В ней в два раза больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем в яблоках. Витамины С и P, содержащиеся в хурме, уменьшают хрупкость сосудов.

Слегка разбавленным соком хурмы полощут горло при простуде и ангине.

Киви

Кроме того что в киви содержится большее, чем даже в апельсинах, количество витамина С, в их составе присутствуют бета-каротин, калий, другие полезные витамины и минералы, а также флавоноиды.

При регулярном употреблении киви улучшается дыхание, а еще уменьшается вероятность развития инфекции дыхательных путей.

Бананы

Богаты многими полезными витаминами, минералами и микроэлементами, но их основной плюс - в способности поставлять в наш организм вещества, схожие с эндорфинами и серотонином -так называемыми гормонами счастья. Магний и калий, которые содержатся в бананах, защищают от стресса. А ведь как раз положительные эмоции во многом и определяют устойчивость нашего иммунитета.

Регулярное употребление бананов в период простуды и гриппа поможет укрепить наш организм.

Вкусно и полезно!

Имбирный чай

Стаканом кипятка залить 1/2 ч. л. измельченного имбиря, выжать 1 ст. л. сока свежего лимона, добавить 1 ст. л. меда и по возможности несколько листиков мяты. Лечебный напиток готов.

Важно

Прежде чем начать усиленную фруктовую витаминотерапию, нужно обязательно посоветоваться со своим терапевтом, гастроэнтерологом и эндокринологом, чтобы исключить противопоказания.

Кстати

На переваривание сырых овощей и фруктов во время болезни тратится много сил, необходимых для борьбы с инфекцией. Поэтому лучше всего овощи готовить на пару, без кожицы, а фрукты - по возможности запекать.

КОНКРЕТНО

Топ 10 продуктов чтобы поднять иммунитет

Мёд

Древнее и верное средство для того чтобы поднять иммунитет. Мед снимает стрессы, стимулирует защитные силы организма. Переедать этот сладкий продукт не стоит. Для лечебного эффекта достаточно одной столовой ложки меда в день.

Чай

Хороший крепкий чаек по 4-5 кружек в день. Такие меры не только помогут держать организм в тонусе. Зеленый чай стимулирует выработку важных для иммунной системы T-лимфоцитов, а черный – повышает уровень интерферона в крови.

Чеснок

Отгоняет не только вампиров, но и всякие болячки. Это мощнейший природный фитонцид. Сочетание полезных веществ в чесноке убивает почти любую заразу. Заедайте чесночком пищу. В наших детсадах, кстати, давно уже изобрели хороший способ профилактики: чесночок вешают в коробочку с отверстиями на шею ребенку. Взрослым такая мера тоже поможет.

Ягоды

Их стоило наморозить еще в августе, но и сейчас не поздно запастись этими дарами леса. При температуре ниже 18 градусов любая ягода хранится не менее года! Поддержать иммунитет долгой зимой позволят отвары шиповника и боярышника, морс из брусники, свежие или размороженные ягоды вишни, любого вида смородины. Поднимают иммунитет и снимают стресс ягоды шиповника, винограда, черной смородины, голубики и боярышника, а также земляника, клубника.

Орехи

В орехах, особенно в грецких и кедровых, содержится большое количества цинка, селена, жирных кислот. Эти вещества весьма благоприятно воздействуют на иммунитет.

Йогурт

Стакан йогурта, обязательно обезжиренного, в день – возьмите себе это за правило. Йогурт не только положительно воздействует на пищеварение. В этом продукте есть вещества, которые вызывают выработку организмом витамина D.

Грибы

Содержащийся в грибах селен и никотиновая кислота – важнейшие компоненты для поднятия иммунитета. К тому же вещества, которыми богаты грибы, обладают антибактериальными свойствами.

Брокколи