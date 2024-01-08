7 советов, как не переедать
Чтобы не переедать врач-эндокринолог Lahta Clinic Ксения Соловьева дает следующие рекомендации. Мнение эксперта приводит РИА Новости.
- Не голодайте и не сидите на диетах, чтобы срочно похудеть. Чем интенсивнее будут ограничения, тем выше вероятность переесть во время и после.
- Ешьте богатые клетчаткой продукты — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, крупы, грибы. Они помогают быстрому насыщению.
- Используйте визуальные ориентиры для оценки объема порции. Некрахмалистыми овощами можно заполнить половину тарелки. Оптимальная порция белка — мяса, рыбы, яиц — размером с ладонь, углеводов (крупа, картофель, макаронные изделия) — с кулак или горсть, если продукт сыпучий. Порция жира (это может быть сливочное масло или соус) — не более фаланги пальца.
- Ешьте только то, что лежит в вашей тарелке. «Выберите блюда, отмерьте порции, расположите их на тарелке диаметром 22-25 сантиметров и во время застолья ешьте из нее, а не с общего стола», — рекомендует специалист.
- Планируйте питание. Не надо голодать весь день в ожидании похода в гости вечером. Согласно исследованиям, люди, принимающие пищу менее трех раз в сутки, чаще переедают.
- Не кладите сразу добавку, подождите минут 15. «Возможно, дело не в голоде или недостаточном насыщении, а еда выполняет какую-то другую функцию. Например, мы едим больше в социальных ситуациях, когда нам грустно, скучно или нечем занять время», — объясняет врач.
- Не забывайте про физическую активность.