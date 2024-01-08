Четыре рецепта простых и легких салатов после праздников

Вы наверняка уже точно наелись Оливье и селедки под шубой, поэтому самое время переходить на более легкие варианты салатов. Предлагаем несколько вариантов, которые вам точно пригодятся в ближайшее время.

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Салат из курицы и свежих овощей

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 шт

Помидоры — 3 шт

Огурцы — 2 шт

Листья салата — 3 шт.

Зеленый лук — 3 стебля

Петрушка — 3–4 веточки

Греческий йогурт — 2 ст.л.

Соль, перец, пряности — по вкусу

Процесс приготовления:

Куриное филе и все овощи помыть.

Зелень измельчить, огурцы и помидоры произвольно нарезать.

Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить курицу до золотистого цвета. Для снижения калорийности салата курицу лучше отварить.

Листья салата выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить нарезанные овощи.

Выложить на овощи остывшую курицу, посыпать измельченной зеленью. Заправить салат греческим йогуртом и подавать к столу.

Баварский салат

Ингредиенты:

Для салата:

Грудка индейки — 200 г

Твердый сыр — 70 г

Большой помидор — 1 шт

Ржаного хлеба — 2 кусочка

Зубчик чеснока

Пучок зелени

Для заправки:

Сметана — 1 ст.л.

Горчица — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Обжарить тонкие ломтики грудки индейки до готовности без масла, это по 3 минуты с каждой стороны.

Нарезать крупным кубиком сыр и помидор.

Подсушить хлеб на сковороде, натереть чесноком и корочки разрезать на кубики, это будут наши сухарики. Зелень мелко порубить.

В конце сделать заправку и все тщательно перемешать.

Овощной салат с брынзой

Ингредиенты:

Болгарский перец — 1 шт

Брынза — 50 г

Огурец — 1 шт

Салатные листья — 50 г

Оливковое масло — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Нарежьте кубиками перец и сыр, а огурцы — кружочками.

Перемешайте все необходимые ингредиенты.

Салат с капустой и сельдереем

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 100 г

Яблоко — 1 шт

Сельдерей — 25 г

Огурец — 1 шт

Растительное масло — 10 г

Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Нашинковать пекинскую капусту.

Яблоко порезать квадратиками.

Огурец и стебли сельдерея нарезать.

В салат добавить щепотку соли, хорошо перемешать.

Заправить растительным маслом по вкусу.