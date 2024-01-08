Сколько хранятся новогодние блюда и почему опасно есть их «все праздники»

На новогодних каникулах по традиции многие семьи заранее готовят салаты большими объемами, которые невозможно съесть за один лишь праздничный ужин 31-го декабря. Часто происходит так, что выбросить жалко, готовить в праздники не хочется, нет элементарного понимания о сроках хранения готовой продукции, что приводит к употреблению просроченных блюд и может достаточно серьезно омрачить праздничное настроение.

О том, сколько можно хранить новогодние блюда, "Рамблеру" рассказала врач Елена Трускова.

Чтобы понять, сколько можно хранить готовые салаты и безопасно их употреблять, ориентироваться стоит на официальные рекомендации.

СанПиН прописывает нормы хранения отварного мяса не более 24 часов, яиц – не более 36 часов, салатов, включающих маринованные и свежие овощи - не более 18 часов, хранение блюд с майонезными соусами – не более 12 часов. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Отсутствие заправки в заготовках для салатов, немного продлит срок хранения традиционных новогодних блюд. Но, как видно из норм, предложенных СанПиН, в любом случае, годность их не длится более суток, а оптимальное время употребления – до 12ти часов с момента приготовления.

Майонезные заправки - пожалуй, самый опасный ингредиент в салатах. Было показано, что в соусах такого состава очень быстро размножаются вредоносные бактерии, особенно золотистый стафилококк.

Домашние салаты лучше заправлять непосредственно перед подачей. А заправленные магазинные – и вовсе лучше не покупать, тем более в праздники, когда объемы заготовок больше привычного, и имеются высокие риски приобретения просроченного продукта. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Учитывая, что завтрак первого января зачастую случается в районе полудня, а салат приготовлен 31-го либо даже 30-го декабря, это становится потенциальной опасностью для нашего желудочно-кишечного тракта, и для всего организма. Новогодние салаты - и так сложные для усвоения блюда, поскольку содержат в себе сразу довольно большое количество ингредиентов. А при условии употребления в течение нескольких дней с момента приготовления, начинают представлять из себя настоящую опасность, повышая риски пищевых отравлений и их последствий.

Таким образом, мы нагружаем свой организм не только сложным сочетанием жира, соли, алкоголя, испытывая на прочность ферментные системы, но наносим урон еще и дополнительно размножившимися в просроченных блюдах бактериями.

По прошествии нескольких дней подобный тип питания может привести к нарушению работы системы пищеварения, и потребовать длительного восстановления, вместо ожидаемого улучшения здоровья и роста уровня энергии, который мы планируем получить от праздничных каникул. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Во многих семьях от традиции хлебосольного стола в новогоднюю ночь не отказались. На праздничный стол готовятся не только салаты, но и горячее. По этим блюдам тоже важно помнить о сроках хранения. Например, блюда из отварного и запеченного мяса также лучше не хранить и не употреблять более 24 часов.

Что же касается многими любимого сочетания мяса с майонезом (мясо по-французски), то добавление соуса делает срок его хранения еще меньше, укорачивая его примерно в 2 раза. Мясо по-французски – это многосоставное блюдо, поскольку помимо собственно мяса и жирного соуса туда входит картофель, лук, томаты, которые также имеют свойства довольно быстро портиться. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Практически король и еще одно привычное блюдо новогоднего стола – холодцы и заливное – безопасно употреблять в течение 12 часов. Ошибочно полагать, что соус из острой горчицы или хрена убивает все вредоносные бактерии и может защитить от пищевого отравления. В реальности такие соусы, скорее придают пикантного вкуса и увеличивают аппетит, провоцируя риски переедания.

Здесь же вспоминается еще один традиционный герой стола – крепкие спиртные напитки, на которые часто возлагают надежду, что они обезвредят все на совсем пути и позволят употреблять даже скоропортящиеся продукты без каких либо последствий, обезвреживая их. Не стоит возлагать на водку и коньяк избыточных ожиданий в этом плане. Мера употребления важна как в отношении еды, так и в отношении спиртных напитков.

Еще одно частое блюдо новогоднего стола – утка либо курица с яблоками и гречкой. Как видно, это блюдо также состоит из нескольких ингредиентов. По часам хранения стоит ориентироваться на продукт с наименьшим сроком хранения, и здесь это гарнир – отварная гречка, которая начинает приобретать отрицательное влияние на пищеварительный тракт после 18 часов хранения.

Вне холодильника, в теплом помещении, блюда портятся еще быстрее. Так, очень важно помнить, что после приготовления блюда из мяса или птицы лучше не держать вне холодильника больше 3х часов во избежание негативных последствий. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Гарниры из круп, овощей и картофеля, также имеют довольно короткий срок хранения, равный 12-18 часов. При изучении бактериологических свойств продуктов было выяснено, что в них с большой скоростью разрастаются бактерии, которые могут нарушить баланс здорового микробиома и привести к соответствующим проявлениям.