Диетолог Денисова порекомендовала не голодать зимой. Важно питаться сбалансированно и разнообразно. Только так можно восполнить потерю энергии, которую организм использует в холода для поддержания температуры тела. А ещё ни в коем случае не выходить на улицу голодным. Что ещё важно учесть в зимнем рационе, объяснила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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Питание зимой: 10 главных правил

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1. Питайтесь полноценно. Врач порекомендовала есть:

полезные жиры — жирная морская рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное);

зерновые продукты — лучше всего из цельного зерна или с добавлением отрубей и проростков;

белок — нежирное мясо, курица, индейка, молочные продукты, бобовые.

добавляйте в салаты и супы крупы, орехи или семена;

чаще ешьте мясные, рыбные и молочные продукты и блюда;

вместо сахара выбирайте сухофрукты;

съедайте по 30 г орехов в сутки — они помогут поддержать умственную активность, укрепить иммунитет, улучшить работу пищеварительной системы, снять стресс и напряжение, повысить настроение. 2. Ешьте поменьше мучного и сладкого. Дополнительные калории лучше получать из полезных продуктов. Вот несколько вариантов:

3. Ешьте больше овощей, фруктов и зелени. Лучше всего — местные сезонные овощи. Долго хранятся и сохраняют полезные вещества свёкла, тыква, репчатый лук, капуста, репа и морковь.

Свежая зелень — петрушка, укроп, зелёный лук и различные виды салатов — богата фитонцидами, которые помогают бороться с инфекциями. Томатная паста и томатное пюре — источник антиоксиданта ликопина.

Также обратите внимание на замороженные фрукты и овощи. По словам Денисовой, в них отлично сохраняются витамины и есть антиоксиданты.

«Ягоды, фрукты и овощи, которые были заморожены летом сразу после сбора, гораздо полезнее выращенных зимой тепличных овощей и ягод из супермаркетов», — отметила врач в разговоре с aif.ru.

4. Используйте специи. Во-первых, за счёт них можно разнообразить и обогатить рацион биологически активными веществами. Во-вторых, у многих из них есть согревающие свойства. А в-третьих, это ещё и вкусно — например, гвоздика, кардамон, имбирь и чёрный перец придадут еде особый аромат. Диетолог порекомендовала добавлять в готовую еду по щепотке приправ. Но помните, что острые специи противопоказаны при болезнях желудка и воспалении внутренних органов.

5. Чередуйте продукты. Это ещё один в клад в то, чтобы разнообразить питание и дать организму больше полезных веществ. Варианты: ешьте каши из разных круп, соки выжимайте из различных фруктов и овощей, меняйте виды мясных блюд и сорта хлеба.

6. Ешьте тёплое. По словам врача, отличный вариант для зимы — наваристые супы. Также полезно добавлять в горячие блюда согревающие специи — кардамон, имбирь, кориандр и различные виды перца.

7. Наполняйте организм витаминами. Основные источники витамина С зимой — цитрусовые, шиповник, свежая и квашеная капуста. Витамина D — яйца, рыба, молочные продукты и печень трески. Витамин A содержится в сливочном масле, печени животных, яичном желтке. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы.

8. Пейте достаточно воды. В холода организм в ней особенно нуждается. Выпивать нужно не меньше 1,5 2 л в сутки.

9. Придерживайтесь дробного питания. Желательно есть каждые 3 4 часа. Порции — объёмом не больше стакана.

10. Будьте физически активны. Гуляйте на свежем воздухе, вместо лифта выберите лестницу, делайте упражнения хотя бы по 30 минут в день. Также важно достаточно спать.