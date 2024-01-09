Эксперты выделили пять продуктов, помогающих бороться с усталостью

Среди прочих специалисты выделяют орехи. Они являются отличным источником энергии благодаря высокому содержанию витамина B и натуральных жиров.

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Кроме орехов бороться с усталостью хорошо помогает зеленый чай. Этот продукт снижает уровень стресса, усталость и повышает концентрацию внимания. Этими волшебными свойствами он обязан кофеину и л-теанину, которые находятся в его составе.

Поможет взбодриться прокачать выносливость и апельсин. Витамин С и антиоксиданты, которые в нем содержаться являются превосходным стимулятором иммунной системы.

Еще один природный энергетик – горький шоколад. Благодаря ему организм вырабатывает эндорфины, чем повышает настроение. К тому же он гораздо полезнее обычного шоколада, поскольку в нем меньше сахара.