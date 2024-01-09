Эксперты выделили пять продуктов, помогающих бороться с усталостью
Среди прочих специалисты выделяют орехи. Они являются отличным источником энергии благодаря высокому содержанию витамина B и натуральных жиров.
Кроме орехов бороться с усталостью хорошо помогает зеленый чай. Этот продукт снижает уровень стресса, усталость и повышает концентрацию внимания. Этими волшебными свойствами он обязан кофеину и л-теанину, которые находятся в его составе.
Поможет взбодриться прокачать выносливость и апельсин. Витамин С и антиоксиданты, которые в нем содержаться являются превосходным стимулятором иммунной системы.
Еще один природный энергетик – горький шоколад. Благодаря ему организм вырабатывает эндорфины, чем повышает настроение. К тому же он гораздо полезнее обычного шоколада, поскольку в нем меньше сахара.
Ну и, пожалуй, самый неочевидный продукт для снятия усталости и повышения энергии в организме – дыня, в ней много витамина А и С, которые и дают заряд бодрости.