Как восстановить организм после новогодних блюд: советы и простые рецепты
Новогодние праздники оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и тяжесть в организме от изобилия праздничных блюд. Важно восстановиться и вернуться к привычному образу жизни, соблюдая рекомендации специалистов. Роскачество рассказало, как правильно организовать режим питания. Об этом, а также о рецептах для разгрузочных дней — в материале URA.RU.
После праздников важно восстановить режим питания. Начните свой день с завтрака в первый час после пробуждения, а также организуйте питание так, чтобы между приемами пищи было 3,5—4 часа, и ужинайте за 3—4 часа до сна.
Следуйте простому правилу: наполните половину тарелки овощами, четверть — нежирным белком (курица, рыба, бобовые), и четверть — медленными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб). Исключите из рациона быстрые углеводы.
Увеличьте потребление фруктов и овощей до трех и двух порций соответственно в день. Не забывайте о норме воды — около 30 мл на килограмм веса. Питьевой режим — ключевой элемент восстановления метаболизма.
Для полноценного восстановления организма ложитесь спать до полуночи, идеально — между 22:00 и 23:00. Активность также важна: старайтесь проходить 10 тысяч шагов в день, даже если вы находитесь дома.
Салат со свеклой, сыром фета и шпинатом
Ингредиенты:
- Свекла — 2 шт.;
- Сыр фета — 100 г;
- Шпинат — 1 пучок;
- Грецкие орехи — 1 горсть;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Оливковое масло — 2 ст. л.;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Отварите свеклу, остудите, нарежьте пластинками. Шпинат промойте, обсушите и порвите на кусочки. На тарелку выложите шпинат, сверху свеклу и кусочки сыра фета. Добавьте грецкие орехи, соль, перец и измельченный чеснок. Заправьте оливковым маслом.
Суп-пюре из брокколи
Ингредиенты:
- Брокколи — 500 г;
- Лук — 1 шт.;
- Куриный или овощной бульон — 500 мл;
- Сливки — 100 мл;
- Сливочное масло — 50 г;
- Молоко — 250 мл;
- Мука — 1,5 ст. л.;
- Зелень — по вкусу;
- Соль, приправы — по вкусу.
Приготовление:
Брокколи промойте, разделите на соцветия. Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле. В бульон добавьте брокколи и лук, варите 15 минут. Муку разведите в молоке и добавьте в суп вместе со сливками, солью и специями. Доведите до кипения и снимите с огня. Перемешайте блендером до однородности и подавайте, посыпав зеленью.
Курица, запеченная с лимоном
Ингредиенты:
- Курица — 1 тушка;
- Лимон — 1 шт.;
- Горчица — 3 ст. л.;
- Соль, приправы — по вкусу.
Приготовление:
Курицу вымойте и обсушите. Лимон нарежьте кружочками. Натрите курицу смесью горчицы, соли и специй. Внутрь положите лимонные кружочки и зашейте. Запекайте в духовке при 200°C в течение 30 минут. Удалите нитки перед подачей.