Как восстановить организм после новогодних блюд: советы и простые рецепты

Новогодние праздники оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и тяжесть в организме от изобилия праздничных блюд. Важно восстановиться и вернуться к привычному образу жизни, соблюдая рекомендации специалистов. Роскачество рассказало, как правильно организовать режим питания. Об этом, а также о рецептах для разгрузочных дней — в материале URA.RU.

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После праздников важно восстановить режим питания. Начните свой день с завтрака в первый час после пробуждения, а также организуйте питание так, чтобы между приемами пищи было 3,5—4 часа, и ужинайте за 3—4 часа до сна.

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Следуйте простому правилу: наполните половину тарелки овощами, четверть — нежирным белком (курица, рыба, бобовые), и четверть — медленными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб). Исключите из рациона быстрые углеводы.

Увеличьте потребление фруктов и овощей до трех и двух порций соответственно в день. Не забывайте о норме воды — около 30 мл на килограмм веса. Питьевой режим — ключевой элемент восстановления метаболизма.

Для полноценного восстановления организма ложитесь спать до полуночи, идеально — между 22:00 и 23:00. Активность также важна: старайтесь проходить 10 тысяч шагов в день, даже если вы находитесь дома.

Салат со свеклой, сыром фета и шпинатом

Ингредиенты: Свекла — 2 шт.;

Сыр фета — 100 г;

Шпинат — 1 пучок;

Грецкие орехи — 1 горсть;

Чеснок — 1 зубчик;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите свеклу, остудите, нарежьте пластинками. Шпинат промойте, обсушите и порвите на кусочки. На тарелку выложите шпинат, сверху свеклу и кусочки сыра фета. Добавьте грецкие орехи, соль, перец и измельченный чеснок. Заправьте оливковым маслом.

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

Брокколи — 500 г;

Лук — 1 шт.;

Куриный или овощной бульон — 500 мл;

Сливки — 100 мл;

Сливочное масло — 50 г;

Молоко — 250 мл;

Мука — 1,5 ст. л.;

Зелень — по вкусу;

Соль, приправы — по вкусу.

Приготовление:

Брокколи промойте, разделите на соцветия. Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле. В бульон добавьте брокколи и лук, варите 15 минут. Муку разведите в молоке и добавьте в суп вместе со сливками, солью и специями. Доведите до кипения и снимите с огня. Перемешайте блендером до однородности и подавайте, посыпав зеленью.

Курица, запеченная с лимоном

Ингредиенты: Курица — 1 тушка;

Лимон — 1 шт.;

Горчица — 3 ст. л.;

Соль, приправы — по вкусу.

Приготовление: