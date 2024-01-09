Эксперты рассказали, какие пищевые добавки вызывают рак

Пищевые добавки выполняют различные технологические функции. К примеру, некоторые нужны для получения вкуса и аромата, другие - для придания цвета, консистенции и увеличения срока хранения.

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Буква "Е" - сокращенное "Европа", то есть Европейская цифровая система. Ей пользуются уже 70 лет. Так как добавок много, их делят на несколько основных групп:

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- Е100-199 - добавки для усиления или восстановления окраски;

- Е200-299 - нужны для увеличения сроков годности, также защищают от роста микроорганизмов;

- Е300-399 - замедляют процесс окисления и увеличивают срок хранения;

- Е400-499 - стабилизаторы - они помогают смешивать несмешивающиеся ингредиенты;

- Е500-599 - эмульгаторы нужны для получения однородной смеси;

- Е600-699 - усилители вкуса или аромата;

- Е700-899 - запасные номера;

- Е900 и далее - пеногасители, глазирователи, ферметные препараты, антикомкователи, вещества для обработки муки, влагоудерживающие агенты, желирующие агенты, загустители, кислоты, наполнители, подсластители, разрыхлители, регуляторы кислотности, стабилизаторы, упаковочные газы, уплотнители и фиксаторы окраски.

В Роспотребнадзоре пояснили, что некоторые Е-добавки натуральные. К примеру, если их происхождение бывает растительным, животным и минеральным. Только такие добавки производители могут добавлять в детское питание.

Искусственные добавки создают из природных веществ, но в промышленном масштабе получают их синтетическим путем. Часто можно встретить их другое название - "идентичные натуральным".

Такие искусственные добавки не вырабатываются в организме человека и не встречаются в природе. Существует список вовсе запрещенных. Таких веществ восемь и они плохо сказываются на организме и здоровье человека. Эксперты перечислили:

- Е121 - синтетический краситель цитрусовый красный 2. Это канцероген, провоцирующий онкозаболевания, а также после него плохо работает дыхательная и мочеполовая системы;

- Е123 - искусственный краситель красный амарант. Тоже канцероген, который может привести к злокачественным опухолям, влияет на развитие внутриутробных пороков плода и задерживает развитие;

- Е128 - краситель красный 2G, канцероген - нарушает координацию, память, появляется общее недомогание;

- Е216 - пропилпарабен - сильнейший аллерген, вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин;

- Е217 - натриевая соль, ее нельзя людям с астмой или аллергиями, также после нее болит голова, нарушается пищеварение и растут злокачественные новообразования;

- Е240 - формальдегид - провоцирует онкологию носоглотки;

- Е924а - бромат калия - хлебопекарный улучшитель, который токсично влияет на мочевыделительную систему;

- Е924b - тоже хлебопекарный улучшитель, он токсичен для слизистых оболочек и кожи человека, от него быстро растут злокачественные опухоли.

Специалисты предупредили, что любая добавка, даже натуральная, станет вредной и опасной, если ей злоупотреблять. Главное - соблюдать допустимые нормы. Однако еда с пищевыми добавками вполне может изменить вкусовые предпочтения, нарушить рацион и пробудить заболевания, пишет Тульская служба новостей.