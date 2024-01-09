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Названа диета, которая повышает шансы на беременность

Многие, собираясь завести ребенка, прибегают к различным стратегиям, которые обещают повысить шансы на зачатие. Но вместо того чтобы набирать пищевых добавок, женщинам следует придерживаться средиземноморской диеты — так они повысят шансы на рождение малыша, пишет Daily Mail со ссылкой на профессора Роджера Харта из Университета Западной Австралии.

Названа диета, которая повышает шансы на беременность
© Super.ru

«Было проведено несколько хорошо спланированных клинических испытаний, показавших преимущества как для развития эмбриона, так и для исхода беременности. Продукты, рекомендованные при этой диете, богаты витаминами группы В, антиоксидантами, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и клетчаткой и содержат мало насыщенных жиров, сахара и натрия»

Ученый проанализировал данные о популярных пищевых добавках и диетах, которые, как считается, повышают шансы на успех ЭКО, и обнаружил, что наиболее доказана польза средиземноморской диеты. Она, напомним, включает в себя большое количество фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и оливкового масла.

Еда