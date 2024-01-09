Названа диета, которая повышает шансы на беременность
Многие, собираясь завести ребенка, прибегают к различным стратегиям, которые обещают повысить шансы на зачатие. Но вместо того чтобы набирать пищевых добавок, женщинам следует придерживаться средиземноморской диеты — так они повысят шансы на рождение малыша, пишет Daily Mail со ссылкой на профессора Роджера Харта из Университета Западной Австралии.
«Было проведено несколько хорошо спланированных клинических испытаний, показавших преимущества как для развития эмбриона, так и для исхода беременности. Продукты, рекомендованные при этой диете, богаты витаминами группы В, антиоксидантами, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и клетчаткой и содержат мало насыщенных жиров, сахара и натрия»
Ученый проанализировал данные о популярных пищевых добавках и диетах, которые, как считается, повышают шансы на успех ЭКО, и обнаружил, что наиболее доказана польза средиземноморской диеты. Она, напомним, включает в себя большое количество фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и оливкового масла.