Названа диета, которая повышает шансы на беременность

«Было проведено несколько хорошо спланированных клинических испытаний, показавших преимущества как для развития эмбриона, так и для исхода беременности. Продукты, рекомендованные при этой диете, богаты витаминами группы В, антиоксидантами, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и клетчаткой и содержат мало насыщенных жиров, сахара и натрия»