$89.69-0.6299.19-1.36
Почта

У севших на веганскую диету женщин спустя 2 месяца повышается либидо

Ученые из Калифорнии провели эксперимент на близнецах, выявив неожиданное влияние растительной пищи на организм. Об этом сообщила кардиолог Ирина Аршинова на портале Medaboutme.

В ходе исследования ученые дали испытуемым посмотреть ролики интимного содержания. C помощью лабораторного оборудования исследователи измеряли температуру половых органов женщин. Именно это считается одним из маркеров полового возбуждения. Оказалось, что у испытуемых, которые в течение восьми недель не ели животные белки, возбуждение повысилось в среднем в три раза.

Какой напиток может справиться с прыщами у взрослых, рассказали эксперты

Кроме того, проведенные ранее опросы среди веганов, показали, что те сообщают о более высоком половом влечении и более удовлетворительной интимной жизни. На данный момент исследователи не могут назвать точную причину этому. Эксперты предполагают, что все дело в положительном воздействии питательных веществ из овощей на кровеносные сосуды, что улучшает приток крови к половым органам.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему женщинам полезно спать без нижнего белья.

1
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости