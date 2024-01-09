У севших на веганскую диету женщин спустя 2 месяца повышается либидо
Ученые из Калифорнии провели эксперимент на близнецах, выявив неожиданное влияние растительной пищи на организм. Об этом сообщила кардиолог Ирина Аршинова на портале Medaboutme.
В ходе исследования ученые дали испытуемым посмотреть ролики интимного содержания. C помощью лабораторного оборудования исследователи измеряли температуру половых органов женщин. Именно это считается одним из маркеров полового возбуждения. Оказалось, что у испытуемых, которые в течение восьми недель не ели животные белки, возбуждение повысилось в среднем в три раза.
Кроме того, проведенные ранее опросы среди веганов, показали, что те сообщают о более высоком половом влечении и более удовлетворительной интимной жизни. На данный момент исследователи не могут назвать точную причину этому. Эксперты предполагают, что все дело в положительном воздействии питательных веществ из овощей на кровеносные сосуды, что улучшает приток крови к половым органам.
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