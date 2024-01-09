Детокс-напитки: секреты послепраздничного восстановления

После праздников наш организм просит пощады — поменьше жирного и побольше времени на восстановление.

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Чтобы помочь всем системам организма войти в обычный режим, диетолог Александр Иващук подсказал нам несколько эффективных детокс-напитков. Сохраняйте в закладки!

Цитрусовый бум

Что нам понадобится:

- Литр воды.

- Огурец — половинка.

- Грейпфрут — половинка.

- Лимон — половинка.

- Несколько листов мяты.

Как готовим:

Все очень просто — необходимо очистить все цитрусы, измельчить их в блендере вместе с огурцом. Далее добавляем мяту и заливаем водой. Диетолог: «Дайте напитку настояться пару часов, чтобы все ингредиенты отдали воде полезные вещества».

Имбирный напиток

Что нам понадобится:

- Имбирь — 1 шт.

- Лимон — 1 шт.

- Литр воды.

Как готовим:

Мощное средство не только для восстановления работы ЖКТ, но также коктейль прекрасно подкрепляет иммунитет. Натираем корень имбиря на терке, тонко нарезаем лимон и заливаем все водой. Желательно оставить напиток на ночь, выпивать по половине стакана перед завтраком. Будьте осторожны, если у вас есть проблемы с желудком — имбирь может сильно раздражать слизистую.

Киви в тандеме с апельсином

Что нам понадобится:

- Киви — 2 шт.

- Апельсин — 1 шт.

- Клубника — 10 шт.

- Вода — 2 литра.

Как готовим: