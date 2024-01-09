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Цитрусовый бум и другие детокс-напитки: секреты послепраздничного восстановления

После праздников наш организм просит пощады — поменьше жирного и побольше времени на восстановление.

Детокс-напитки: секреты послепраздничного восстановления
© unsplash.com

Чтобы помочь всем системам организма войти в обычный режим, диетолог Александр Иващук подсказал нам несколько эффективных детокс-напитков. Сохраняйте в закладки!

Цитрусовый бум

Что нам понадобится:

  • - Литр воды.
  • - Огурец — половинка.
  • - Грейпфрут — половинка.
  • - Лимон — половинка.
  • - Несколько листов мяты.

Как готовим:

Все очень просто — необходимо очистить все цитрусы, измельчить их в блендере вместе с огурцом. Далее добавляем мяту и заливаем водой. Диетолог: «Дайте напитку настояться пару часов, чтобы все ингредиенты отдали воде полезные вещества».

Имбирный напиток

Что нам понадобится:

  • - Имбирь — 1 шт.
  • - Лимон — 1 шт.
  • - Литр воды.

Как готовим:

Мощное средство не только для восстановления работы ЖКТ, но также коктейль прекрасно подкрепляет иммунитет. Натираем корень имбиря на терке, тонко нарезаем лимон и заливаем все водой. Желательно оставить напиток на ночь, выпивать по половине стакана перед завтраком. Будьте осторожны, если у вас есть проблемы с желудком — имбирь может сильно раздражать слизистую.

Киви в тандеме с апельсином

Что нам понадобится:

  • - Киви — 2 шт.
  • - Апельсин — 1 шт.
  • - Клубника — 10 шт.
  • - Вода — 2 литра.

Как готовим:

И еще один суперпростой и при этом невероятно полезный рецепт. Александр: «Нарезаем все ингредиенты настолько мелко, насколько сможете, заливаем водой и ставим настаиваться в холодное место, можно не в холодильник». Кстати, этот напиток помимо вывода токсинов, поможет здорово взбодриться с утра.