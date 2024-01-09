Цитрусовый бум и другие детокс-напитки: секреты послепраздничного восстановления
После праздников наш организм просит пощады — поменьше жирного и побольше времени на восстановление.
Чтобы помочь всем системам организма войти в обычный режим, диетолог Александр Иващук подсказал нам несколько эффективных детокс-напитков. Сохраняйте в закладки!
Цитрусовый бум
Что нам понадобится:
- - Литр воды.
- - Огурец — половинка.
- - Грейпфрут — половинка.
- - Лимон — половинка.
- - Несколько листов мяты.
Как готовим:
Все очень просто — необходимо очистить все цитрусы, измельчить их в блендере вместе с огурцом. Далее добавляем мяту и заливаем водой. Диетолог: «Дайте напитку настояться пару часов, чтобы все ингредиенты отдали воде полезные вещества».
Имбирный напиток
Что нам понадобится:
- - Имбирь — 1 шт.
- - Лимон — 1 шт.
- - Литр воды.
Как готовим:
Мощное средство не только для восстановления работы ЖКТ, но также коктейль прекрасно подкрепляет иммунитет. Натираем корень имбиря на терке, тонко нарезаем лимон и заливаем все водой. Желательно оставить напиток на ночь, выпивать по половине стакана перед завтраком. Будьте осторожны, если у вас есть проблемы с желудком — имбирь может сильно раздражать слизистую.
Киви в тандеме с апельсином
Что нам понадобится:
- - Киви — 2 шт.
- - Апельсин — 1 шт.
- - Клубника — 10 шт.
- - Вода — 2 литра.
Как готовим:
И еще один суперпростой и при этом невероятно полезный рецепт. Александр: «Нарезаем все ингредиенты настолько мелко, насколько сможете, заливаем водой и ставим настаиваться в холодное место, можно не в холодильник». Кстати, этот напиток помимо вывода токсинов, поможет здорово взбодриться с утра.