Нутрициолог: смузи не должен заменять всю еду

«Секрет хорошего усвоения питательных веществ в том, чтобы измельчать пищу во рту до жидкого состояния: любой кусочек нужно тщательно пережёвывать, чтобы он хорошо смешался со слюной. И это касается не только твёрдых продуктов. Жидкость, которую мы пьём: чай, кофе, соки, морсы, вода — тоже нуждается в обработке слюной», — пояснила Макарова.