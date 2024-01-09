Все больше сообщений об искусственных яйцах. Опасны ли они?

На фоне резкого подорожания яиц интернет наполнился слухами о том, что в Россию стали поставлять искусственные яйца из Китая. Врать не будем, подтверждения этому корреспонденты "РГ" не нашли. Но вот "заменители яиц" действительно можно встретить в специализированных магазинах для диетического питания. В отличие от "химозных" подделок, производятся они из натурального растительного сырья. Причем выпускают их в том числе отечественные компании.

Яичный Abibas

Видео дня

Перефразируя известное выражение, можно смело заявлять - в Китае есть все! От кроссовок Abibas техническая мысль и химическая промышленность там продвинулись намного дальше. Например, как утверждают в СМИ, в КНР давно научились производить искусственные яйца. В соцсетях есть видео процесса их производства.

В "рецепт" их изготовления, как говорят, входят несколько ингредиентов: кальция карбонат, калия карбонат, калия альгинат, квасцы алюмокалиевые, кальция хлорид, кислота бензойная, парафин, гипс, кислота лимонная, желатин, краситель пищевой. Чтобы получить "белок", в теплой воде разводят карбонат калия. Потом эту жидкость смешивают с солями калия, желатином, бензойной кислотой и квасцами. А для имитации желтка, кроме упомянутых ингредиентов, добавляют лимонную кислоту и желтый пищевой краситель. Далее "желток" выливают в специальную круглую форму и опускают ее в раствор карбоната калия. Это позволяет получить тонкую прозрачную пленку, чтобы "желток" не растекался. Затем "желток" ополаскивают, просушивают, окунают в заготовку для "белка" и для закрепления снова опускают в карбонат калия.

Теперь полученному "яйцу" требуется соорудить "скорлупу". Ее делают из смеси парафина, гипса и карбоната кальция. "Яйцо" опускают в смесь из этих компонентов - "продукт" готов к употреблению.

Внешне отличить такую подделку достаточно сложно, но можно. Искусственные яйца точно будут более круглыми и гладкими, чем настоящие. Если разбить искусственное яйцо, через некоторое время "белок" и "желток" превратятся в однородную массу. Кроме того, у подделки "скорлупа", если ее поджечь, будет гореть. С настоящими яйцами такого не произойдет.

Проще отличить искусственные яйца во время приготовления. Первый признак - химический запах и "резиновый" вкус. Кроме того, после варки вкрутую "желток" у таких "яиц" не синеет по краям. В холодильнике "желток" у них останется пластичным, а у настоящих будет крошиться. А "белок" у подделки пожелтеет и развалится.

Такие "яйца" якобы производят в Китае уже несколько лет. Зачем? Очень выгодный бизнес. Себестоимость искусственных яиц составляет 25% от стоимости настоящих. А срок их хранения очень велик, он почти ничем не ограничен, ведь химикаты не портятся. Ведь дорожают яйца далеко не только в России. Неслучайно искусственные яйца, по слухам, уже стали появляться на рынках в Албании, Бангладеш, Пакистане и даже Великобритании.

Вместо яиц - бобы

Между тем в мире уже несколько лет пытаются создавать растительную альтернативу яйцу по примеру растительных аналогов молоку или мясу. Например, калифорнийская компания Just Egg ("Просто яйцо") в 2019 году продала 60 млн альтернативных яиц в США. При этом рынок "неяиц" в стране увеличивался ежегодно в разы. В 2019 году он оценивался в 30 млн долларов.

В состав таких "яиц", в отличие от химических, входят вполне съедобные ингредиенты. Главный из них - белковый изолят из зернобобовой культуры маш. Помимо этого, в "просто яйцо" добавляют воду, куркуму, экстракт моркови (для получения цвета), низин в качестве консерванта, рапсовое масло, сушеный лук, натуральные ароматизаторы.

По содержанию они похожи на традиционные яйца: в одном альтернативном содержится 5 г белка, а в настоящем - 6 г. При этом в отличие от настоящих яиц, в альтернативных совсем нет холестерина. На что и делают упор производители "просто яиц". А кроме заботы о здоровье, для продвижения продукции ее производители используют экологический посыл. Ведь при производстве Just Egg используется на 98% меньше воды, а углеродный след на 93% меньше, чем при производстве обычных яиц. Кроме того, при производстве альтернативных яиц не страдает ни одна птица. Такие яйца продают в американских магазинах в жидком виде в бутылках (по виду напоминают взбитые яйца) и в виде замороженных лепешек (похожи на омлет).

В растительных заменителях яиц используют картофельный крахмал, морковный сок и водоросли

Похожие продукты производят также в Сингапуре. Там используют картофельный крахмал, морковный сок, водоросли и другие растительные ингредиенты. Компания Nestle еще в 2021 году выпустила альтернативные яйца, произведенные из масла канолы, соевого белка и натуральных ароматизаторов.

А как в России?

"Заменители яиц" - уже в магазинах

В России также уже несколько лет работают над изготовлением альтернативных яиц, максимально похожих на настоящие - с "желтком", "белком" и "скорлупой". Но это точно будут не "химический" продукт - в производстве предполагается использовать только натуральное пищевое сырье.

При этом сейчас в интернет-магазинах и специализированных магазинах диетического питания можно встретить "заменители яиц" - это сыпучая смесь для выпечки на основе кукурузного крахмала и лецитина. Также в составе могут присутствовать соевый изолят, мука из зеленых бананов, нутовая мука, псиллиум (растворимая клетчатка, полученная из шелухи семян подорожника).

Такие смеси производят несколько российских компаний. И они тоже вполне подходят тем, кто придерживается здорового образа жизни (поскольку не содержат холестерин) и не употребляет в пищу продукты животного происхождения.

Такие альтернативы настоящему яйцу можно использовать для выпечки хлеба, пирожков, булочек, оладьев и т.д. - достаточно добавить к смеси для выпечки одну-две чайные ложки "заменителя".