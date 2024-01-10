Эндокринолог назвала 5  неочевидных продуктов, которые мешают похудеть

Питаетесь правильно, но вес стоит на месте? Возможно, стоит перепроверить свой рацион, потому как существуют продукты со статусом ЗОЖ, которые на самом деле мешают нам похудеть. Врач-эндокринолог Катя Янг составила список (и опубликовала его в своем Telegram-канале), некоторые пункты в котором вас точно удивят.

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1. Растительные масла с преимущественным содержанием омега-6

Кукурузное, кунжутное, подсолнечное, тыквенное, соевое масла могут привести к воспалительным процессам с переходом в хроническую форму. А воспаление становится причиной развития состояния инсулинорезистентности, в котором очень трудно худеть. Избыток растительных масел мы получаем из полуфабрикатов и кондитерских изделий.

2. ПП-хлебцы

Их готовят при очень высокой температуре. Во время такой обработки уничтожаются клетчатка, витамины и минералы, а зерна становятся просто рафинированными углеводами, по виду похожими на пенопласт.

3. Сахарозаменители

Стараясь сделать питание правильным, люди решают завязать с сахаром и переключаются на сахарозаменители. Это не более чем самообман. Сахарозаменители взаимодействуют со вкусовыми рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают зависимость от сладкого, которую крайне сложно разорвать.

4. Фруктоза, фруктовые соки, фреши

Фруктоза в два раза слаще сахара, но всасывается медленно, поэтому человек не ощущает насыщения, и риск переедания возрастает. Мы с легкостью съедаем полкило клубники или пару бананов, но через полчаса опять чувствуем голод. Если фруктозы в избытке, печень накапливает ее в жировое депо, что приводит к нарушению углеводного обмена, сахарному диабету и ожирению. Во фруктах, даже в самых сладких, фруктоза как бы запечатана в волокна и усваивается гораздо медленнее, чем из сиропов, соков, фрешей, что более безопасно для организма.

5. Творог

Этот продукт тоже любим приверженцами правильного питания. Однако у творога высокий инсулинемический индекс. А если в него добавить подсластители или фрукты, этот индекс станет еще выше и усилит возможное нарушение углеводного обмена.