Эксперт рассказал, на каких продуктах нельзя экономить

Стремление накрыть новогодний стол малыми жертвами понятно: праздничные блюда могут негативно сказаться на семейном бюджете. Но, оказывается, экономить можно не на всем. Если скидка распространяется на качественные продукты, переживать не стоит, но, если цена слишком низкая без промоакций, эксперты предлагают не спешить с покупкой. Какие продукты покупать не стоит, «Вечерней Москве» рассказал специалист по торговому качеству Александр Шаповалов.

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При грамотном подходе можно сэкономить порядка 20%, если не покупать все в одном месте. Так, майонез и прочие соусы часто дешевле в интернет-магазинах, а овощи и фрукты по традиционно выгодной цене найдутся на оптовом рынке.

«На консервах, икре, мясе и рыбе экономить точно не стоит — некачественный продукт может привести к серьезным последствиям, поэтому лучше брать проверенный товар в надежных местах, например в специализированном магазине», — рассказал эксперт.

Кроме того, важно внимательно осмотреть товар и как минимум прочесть информацию на этикетке.