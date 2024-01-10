Блогер поделилась рецептом имбирных шотов для поднятия иммунитета
Блогер из Tiktok рассказала, как приготовить имбирные шоты дома для поднятия иммунитета.
Имбирь славится своими целебными свойствами. В частности, считается, что корень имбиря обладает противовирусным эффектом.
Однако в кафе имбирные шоты, как правило, стоят недешево, поэтому многие готовят их самостоятельно. Блогер из Австралии под ником @thrivingonplants поделилась своим рецептом, который помог ей сэкономить.
Для приготовления имбирных шотов вам понадобятся:
- Апельсин – 2 шт;
- Лимон – 2 шт;
- Свежий имбирь – 100 г;
- Молотая куркума – 1/2 ч.л;
- Черный перец – 1/8 ч.л;
- Вода – 2 ст.
Рецепт:
1. Очистить апельсины и лимоны и нарезать их дольками.
2. Хорошо промыть имбирь и нарезать его кусочками.
3. Добавить все ингредиенты в блендер. Открыть крышку и взбивать на высокой мощности до получения однородной массы.
4. Перелить через сито в большую миску. При помощи ложки процедить сок.
5. Поместите воронку на стаканы и осторожно влить сок.
6. Закрыть все крышкой и поставить в холодильник охлаждаться.
По словам блогера, имбирные шоты хранятся в холодильнике до одной недели, но на советует выпить их за 3-5 дней.
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