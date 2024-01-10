Блогер поделилась рецептом имбирных шотов для поднятия иммунитета

Блогер из Tiktok рассказала, как приготовить имбирные шоты дома для поднятия иммунитета.

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Имбирь славится своими целебными свойствами. В частности, считается, что корень имбиря обладает противовирусным эффектом.

Однако в кафе имбирные шоты, как правило, стоят недешево, поэтому многие готовят их самостоятельно. Блогер из Австралии под ником @thrivingonplants поделилась своим рецептом, который помог ей сэкономить.

Для приготовления имбирных шотов вам понадобятся:

Апельсин – 2 шт;

Лимон – 2 шт;

Свежий имбирь – 100 г;

Молотая куркума – 1/2 ч.л;

Черный перец – 1/8 ч.л;

Вода – 2 ст.

Рецепт:

1. Очистить апельсины и лимоны и нарезать их дольками.

2. Хорошо промыть имбирь и нарезать его кусочками.

3. Добавить все ингредиенты в блендер. Открыть крышку и взбивать на высокой мощности до получения однородной массы.

4. Перелить через сито в большую миску. При помощи ложки процедить сок.

5. Поместите воронку на стаканы и осторожно влить сок.

6. Закрыть все крышкой и поставить в холодильник охлаждаться.