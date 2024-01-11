В каких продуктах чаще всего находят вредные бактерии

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый шестой житель США заболевает из-за употребления заражённых вредными бактериями продуктов или напитков ежегодно. Вот какая пища считается особенно опасной в этом плане.

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Мясо с добавлением антибиотиков. Кишечная палочка и сальмонелла устойчивы ко всем видам антибиотиков в мясе. Также исследования показали, что 81% (или более) бактерий, обнаруженных в образцах индюшачьего фарша, были устойчивы к антибиотикам тетрациклинам, в клинических условиях.

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Дыня. В июне 2018 года FDA выпустило предупреждение о том, что вспышка сальмонеллы связана с предварительно нарезанной дыней. Также крупная вспышка листерии (её можно обнаружить в дыне) стала причиной 33 смертей и 143 госпитализаций в 28 штатах.

Листовая зелень. Данные, собранные с 1990 по 2006 год, показывают, что листовая зелень является причиной почти 30% пищевых болезней. Проблема заключается в том, что эту зелень мы едим в сыром виде, поэтому её обязательно нужно мыть перед употреблением в пищу. Также убедитесь, что вы не моете мясо и зелень в одной раковине и не режете их на одной стойке.

Яйца. Они всегда были связаны с сотнями вспышек заболеваний пищевого происхождения. Загрязнение яиц почти всегда происходит из-за бактерий сальмонеллы.

Тунец и другая крупная рыба. И дело не в ртути, а в природном токсине скомбротоксине. Он может накапливаться в мякоти тунца (и другой рыбы), если её хранить в недостаточно холодных условиях после того, как она была поймана. К сожалению, от этого токсина нельзя избавиться в процессе приготовления пищи.

Устрицы. Их едят сырыми, что повышает вероятность развития норовируса, холеры.

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Картофель. Он может быть заражён сальмонеллой.

Мягкие сыры. Детям и беременных женщинам рекомендуется избегать мягких сыров, таких как фета, бри, камамбер и кесо фреска. Они не всегда изготавливаются из пастеризованного молока. Беременные в 10 раз чаще заболевают листерией и могут передать эту инфекцию своим будущим детям.

Мороженое. Шарики мороженого могут оказаться заражены сальмонеллой и стафилококком. По данным CDC, в 2015 году в мороженом марки Blue Bell была обнаружена листерия, от которой заболели 10 человек в четырех штатах и трое умерли.

Садовые помидоры. Несколько лет назад из-за помидоров, заражённых сальмонеллой, заболели почти 200 человек в США. Также эти овощи могут быть заражены норовирусами или другими вредными бактериями. Единственный способ избежать заражения в этом случае — приготовить овощи.

Проростки семян, ростки клевера, бобов. При их употреблении есть риск подхватить кишечную палочку и сальмонеллу. В 2014 году сырые ростки клевера стали причиной заражения 19 человек.

Ягоды. Они могут быть поражены паразитом циклоспорой, а также способны вызвать гепатит А. В 2016 году импортная замороженная клубника, добавленная в смузи, привела к вспышке гепатита А у 143 человек.