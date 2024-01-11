Назван список продуктов, которые запрещено хранить в холодильнике

Не все продукты можно хранить в холодильнике. Некоторые из них, наоборот, не нуждаются в холоде, так как они при низкой температуре быстрее портятся и становятся менее вкусными и полезными. «ФедералПресс» публикует список продуктов, которые надо беречь от низких температур и лучше хранить в тепле.

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Помидоры

Помидоры лучше хранить при комнатной температуре, но подальше от солнечных лучей. Так овощи не только дольше сохранятся, но и останутся вкусными и сочными.

Ягоды

Круглый год доступны свежая малина, клубника, ежевика, голубика. Однако с меньшим сроком годности. Лучше всего их сразу съедать или замораживать. То же самое касается и арбуза.

Хлеб

Мучные изделия лучше сохраняются в хлебнице: комнатная температура полезнее для них, чем холод.

Зелень

Продлить жизнь ей поможет вода. Зелень следует положить в воду комнатной температуры. Лук и чеснок лучше будут чувствовать себя в бумажном пакете где-то в темноте и прохладе.

Бананы

Желтый фрукт теряет вкус от холода и к тому же выделяет газы, которые не полезны их соседям по полке, передает «Утро.ру».