Назван список продуктов, которые запрещено хранить в холодильнике
Не все продукты можно хранить в холодильнике. Некоторые из них, наоборот, не нуждаются в холоде, так как они при низкой температуре быстрее портятся и становятся менее вкусными и полезными. «ФедералПресс» публикует список продуктов, которые надо беречь от низких температур и лучше хранить в тепле.
Помидоры
Помидоры лучше хранить при комнатной температуре, но подальше от солнечных лучей. Так овощи не только дольше сохранятся, но и останутся вкусными и сочными.
Ягоды
Круглый год доступны свежая малина, клубника, ежевика, голубика. Однако с меньшим сроком годности. Лучше всего их сразу съедать или замораживать. То же самое касается и арбуза.
Хлеб
Мучные изделия лучше сохраняются в хлебнице: комнатная температура полезнее для них, чем холод.
Зелень
Продлить жизнь ей поможет вода. Зелень следует положить в воду комнатной температуры. Лук и чеснок лучше будут чувствовать себя в бумажном пакете где-то в темноте и прохладе.
Бананы
Желтый фрукт теряет вкус от холода и к тому же выделяет газы, которые не полезны их соседям по полке, передает «Утро.ру».
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