Гастроэнтеролог рассказала, как избежать заражения паразитами через рыбу

Речная рыба требует особого внимания, так как ее употребление чаще всего является причиной заражения паразитами, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она добавила, что подобные продукты в обязательном порядке следует подвергать термической обработке. Избежать заражения можно, если рыбу варить, тушить или запекать, уточнила эксперт.

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Крайне осторожно нужно быть с речной рыбой в связи с возможными рисками паразитарных инвазий, что требует обязательной термической обработки. Речная рыба требует особого внимания и ввиду наличия мелких костей, особенно аккуратно нужно быть детям и пожилым людям, а также лицам с нарушениями глотания, — отметила Тимощенко.

Ранее Тимощенко рассказала что при гастрите и язве желудка пациентам стоит выбирать нежирные сорта рыбы, например треску или морского окуня. По словам врача, рыба с высоким содержанием жиров может оставаться в рационе, но ее употребление должно быть ограничено, поскольку жирная еда провоцирует тяжесть и тошноту после приема пищи.