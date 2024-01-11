ОСН: для желающих похудеть форель полезнее, чем семга

Красная рыба считается важным источником витаминов и минералов, однако разные ее виды отличаются полезными свойствами и имеют разные противопоказания. Так, семгу ценят за содержание в ней мелатонина и гормона эпифиза, улучшающих работу сердца, а форель - за жирные кислоты Омега 3 и Омега 6, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей. Семга богата белком, кальцием, фосфором, магнием.

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Также в ней содержатся витамины В6, А и D, много железа. Этот вид красной рыбы также ценится за способность не накапливать вредные вещества в мясе в отличие от тунца, креветок или мидий. В форели, помимо жирных кислот, содержится большое количество витаминов А ,В, D, Е, фосфор, и сера, которая хорошо действует на работу нервной системы. Эта рыба также богата йодом, кальцием.

Различается красная рыба по уровню жирности. Жирность семги составляет 15 г в 100 г продукта, в то время как в 100 г форели всего 4,3 г жиров. Соответственно и калорийность семги выше и составляет 220 ккал, тогда как у форели — 150 ккал.

По этой причине желающим сбросить вес лучше выбрать форель, а тем, кто любит пищу пожирнее, - семгу. К слову, употреблять в пищу красную рыбу можно не всем.

Так, семга нежелательна для болеющих туберкулезом, заболеваниями почек, печени, желудка, а также при высоком давлении. От форели тоже лучше отказаться людям с проблемами с желудком, поджелудочной железой или желчным пузырем.