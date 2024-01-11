Вафельные трубочки с творожным кремом: рецепт из детства

Вафельные трубочки с начинкой – рецепт, знакомый многим из нас еще с детства. Однако полакомиться этим десертом любят не только дети, но и взрослые: сочетание хрустящего теста и нежного творожного крема никого не оставит равнодушным.

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Вафельные трубочки хороши еще и тем, что для их приготовления требуются лишь простые и доступные ингредиенты, которые можно найти в каждом супермаркете по приемлемым ценам.

Кроме того, чтобы приготовить вафельные трубочки, не нужно много времени – скорее всего у вас уйдет не больше часа.

Подробнее о том, как приготовить этот десерт, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: Мука – 150 г;

Творог – 450 г;

Яйца – 5 шт;

Сливочное масло – 250 г;

Сахар – 350 г;

Соль – щепотка;

Сметана – 45 г;

Приготовление:

1. Растопить 200 г сливочного масла, а затем слегка остудить.

2. При помощи венчика взбить пять яиц и 200 г сахара в пену. Добавить растопленное сливочное масло, а после вмешать 150 г муки и щепотку соли.

3. Разогреть вафельницу и смазать ее оставшимся сливочным маслом.

4. Выкладывать 1-2 столовые ложки теста и готовить примерно минуту. Готовые вафли лучше сразу сворачивать в трубочку, а затем дать им немного остыть.

5. При помощи погружного блендера пробейте творог, 150 г сахара и сметану.

6. Получившимся кремом наполните вафельные трубочки. Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Вафельные трубочки помимо прочего хороши еще и тем, что каждый раз их можно готовить с разной начинкой. Так, вы можете приготовить трубочки с заварным кремом, с белковым кремом и, конечно, с вареной сгущенкой.