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Вафельные трубочки с творожным кремом: рецепт из детства

Вафельные трубочки с начинкой – рецепт, знакомый многим из нас еще с детства. Однако полакомиться этим десертом любят не только дети, но и взрослые: сочетание хрустящего теста и нежного творожного крема никого не оставит равнодушным.

Вафельные трубочки с творожным кремом: рецепт из детства
© dreamstime.com

Вафельные трубочки хороши еще и тем, что для их приготовления требуются лишь простые и доступные ингредиенты, которые можно найти в каждом супермаркете по приемлемым ценам.

Кроме того, чтобы приготовить вафельные трубочки, не нужно много времени – скорее всего у вас уйдет не больше часа.

Подробнее о том, как приготовить этот десерт, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

  • Мука – 150 г;
  • Творог – 450 г;
  • Яйца – 5 шт;
  • Сливочное масло – 250 г;
  • Сахар – 350 г;
  • Соль – щепотка;
  • Сметана – 45 г;

Приготовление:

1. Растопить 200 г сливочного масла, а затем слегка остудить.

2. При помощи венчика взбить пять яиц и 200 г сахара в пену. Добавить растопленное сливочное масло, а после вмешать 150 г муки и щепотку соли.

3. Разогреть вафельницу и смазать ее оставшимся сливочным маслом.

4. Выкладывать 1-2 столовые ложки теста и готовить примерно минуту. Готовые вафли лучше сразу сворачивать в трубочку, а затем дать им немного остыть.

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5. При помощи погружного блендера пробейте творог, 150 г сахара и сметану.

6. Получившимся кремом наполните вафельные трубочки. Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Вафельные трубочки помимо прочего хороши еще и тем, что каждый раз их можно готовить с разной начинкой. Так, вы можете приготовить трубочки с заварным кремом, с белковым кремом и, конечно, с вареной сгущенкой.

Если у вас нет под рукой вафельницы, то вафли можно приготовить на сковороде – для этого достаточно вылить 1-2 ложки теста на сухую сковороду, распределить тесто по всей поверхности и перевернуть через 1-2 минуты.

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