Вафельные трубочки с творожным кремом: рецепт из детства
Вафельные трубочки с начинкой – рецепт, знакомый многим из нас еще с детства. Однако полакомиться этим десертом любят не только дети, но и взрослые: сочетание хрустящего теста и нежного творожного крема никого не оставит равнодушным.
Вафельные трубочки хороши еще и тем, что для их приготовления требуются лишь простые и доступные ингредиенты, которые можно найти в каждом супермаркете по приемлемым ценам.
Кроме того, чтобы приготовить вафельные трубочки, не нужно много времени – скорее всего у вас уйдет не больше часа.
Подробнее о том, как приготовить этот десерт, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- Мука – 150 г;
- Творог – 450 г;
- Яйца – 5 шт;
- Сливочное масло – 250 г;
- Сахар – 350 г;
- Соль – щепотка;
- Сметана – 45 г;
Приготовление:
1. Растопить 200 г сливочного масла, а затем слегка остудить.
2. При помощи венчика взбить пять яиц и 200 г сахара в пену. Добавить растопленное сливочное масло, а после вмешать 150 г муки и щепотку соли.
3. Разогреть вафельницу и смазать ее оставшимся сливочным маслом.
4. Выкладывать 1-2 столовые ложки теста и готовить примерно минуту. Готовые вафли лучше сразу сворачивать в трубочку, а затем дать им немного остыть.
5. При помощи погружного блендера пробейте творог, 150 г сахара и сметану.
6. Получившимся кремом наполните вафельные трубочки. Готово! Приятного аппетита!
На заметку
Вафельные трубочки помимо прочего хороши еще и тем, что каждый раз их можно готовить с разной начинкой. Так, вы можете приготовить трубочки с заварным кремом, с белковым кремом и, конечно, с вареной сгущенкой.
Если у вас нет под рукой вафельницы, то вафли можно приготовить на сковороде – для этого достаточно вылить 1-2 ложки теста на сухую сковороду, распределить тесто по всей поверхности и перевернуть через 1-2 минуты.
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