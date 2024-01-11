Для начала необходимо сбалансировать питание, добавляя в рацион как минимум 20–30 граммов клетчатки в день. Основные источники клетчатки — фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые. Ежедневно нужно съедать 2–3 овоща и фрукта, чашку фасоли или бобовых, хлеб из муки грубого помола.