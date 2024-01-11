Диетолог Кабанов назвал продукты, улучшающие работу ЖКТ
Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как улучшить работу желудочно-кишечного тракта.
Для начала необходимо сбалансировать питание, добавляя в рацион как минимум 20–30 граммов клетчатки в день. Основные источники клетчатки — фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые. Ежедневно нужно съедать 2–3 овоща и фрукта, чашку фасоли или бобовых, хлеб из муки грубого помола.
Употребление мяса и мясных продуктов стоит сократить. Улучшить работу ЖКТ помогут продукты, богатые растительными ненасыщенными жирами. Это растительные масла, авокадо, орехи.
Кабанов добавил, что важно сократить потребление добавленного сахара или отказаться от него совсем.
— Во многие продукты производители добавляют сахар почти бесконтрольно. Внимательно изучайте состав продуктов перед покупкой, — отметил диетолог в комментарии Pravda.ru.
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