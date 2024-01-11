Пять способов улучшить здоровье кишечника

Здоровье кишечника — одна из самых горячих тем в области здравоохранения. Большинство из нас ежедневно испытывают на себе "эффекты", возникающие из-за проблем с пищеварением и кишечником.

Как выяснил "Рамблер", есть несколько способов, которые помогут поддержать здоровье кишечника. О них рассказала доктор Меган Росси из Лондона по прозвищу «Доктор здорового кишечника».

Клетчатка всему голова

Возможно, неудивительно, что клетчатка является важнейшим компонентом здорового микробиома кишечника — но далеко не все осознают, насколько она значима. На самом же деле она жизненно важна для улучшения пищеварения и предотвращения запоров. Кроме того, исследования показали связь потребления клетчатки со снижением риска таких заболеваний, как болезни сердца, диабет 2 типа и рак кишечника.

Британский фонд питания подчеркивает, что рекомендуемое ежедневное количество клетчатки для взрослых составляет 30 грамм.

«Хорошими источниками клетчатки являются не только зелень, но и ягоды, овес, семена чиа, чечевица и даже темный шоколад», — сказала доктор Росси.

Растительные продукты!

Однако нам нужно есть больше не только клетчатки, но и разнообразные растительные продукты.

«Для достижения оптимального здоровья я рекомендую есть все группы растительных продуктов: овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена, а также не забывать о травах и специях», — сказала доктор Росси.

Это потому, что растения содержат тысячи фитонутриентов, биологически активных соединений, благодаря которым процветают наши кишечные микробы.

«Это объясняет, почему один из самых простых способов улучшить здоровье и устойчивость кишечника — это питаться разнообразными растительными продуктами, поддерживая многообразие микробиоты в кишечнике», — сказала она.

Однако, согласно недавнему опросу Holland & Barrett, в среднем люди съедают менее трех порций фруктов и овощей в день.

Ферментированные продукты

По мнению экспертов, употребление большого количества клетчатки, продуктов растительного происхождения и ферментированных продуктов — это простые способы держать кишечник под контролем.

Популярность ферментированных продуктов возросла, и этому есть веская причина.

Это потому, что ферментированные продукты, которые производятся путем добавления микроорганизмов, таких как бактерии или дрожжи, к продуктам, включая овощи, чай или молоко, творят чудеса с кишечником. Они содержат пробиотики — живые микробы, которые продаются как полезные для здоровья.

«Исследования показали, что диета с высоким содержанием ферментированных продуктов связана с более низкими маркерами воспаления и большим разнообразием микробов», — объяснила эксперт.

Но вам не обязательно налегать лишь на квашеную капусту, чтобы включить в свой рацион ферментированные продукты, потому что есть доступные альтернативы.

«Например, заменить продукты на кефир или простой йогурт, добавить творог, мисо или попробовать вкусный напиток из чайного гриба», — сказал доктор Росси.

Кишечник: связь с мозгом

Здоровое и сбалансированное питание также может повлиять на ваше психическое здоровье. Это объясняется тем, что есть блуждающий нерв, который проходит от мозга через голову к животу. Это часто означает, что то, что происходит в вашем мозгу, может влиять на то, что происходит в кишечнике, и наоборот.

И это не только про еду, но и про правильное дыхание.

«Несколько исследований показывают, что недиетические подходы, направленные на связь между кишечником и мозгом, включая дыхательные упражнения, гипнотерапию, направленную на кишечник, и когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), могут улучшить пищеварение, избавив от неприятных симптомов.», — отметила Росси.

Осознанное питание

Это может показаться странным, но здоровый кишечник – это не только то, что вы едите.

Уделяя пристальное внимание тому, как вы едите и что вы испытываете, вы также можете помочь сохранить здоровье кишечника.

«Осознанное питание — это когда мы взаимодействуем со всеми ощущениями, испытываемыми во время еды и питья, включая зрение, слух, осязание, обоняние и вкус», — сказал доктор Росси.

Исследования также показывают, что когда речь идет о здоровье кишечника, важно не только то, что мы едим, но и то, как мы это едим.

Например, согласно исследованию 2019 года, сосредоточение внимания на жевании помогает при вздутии живота .