Названа польза апельсинов для здоровья

Апельсины помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог Антонина Стародубова. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что витамин С укрепляет стенки сосудов, а клетчатка, которая содержится в продукте, способствует нормализации липидного обмена.

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Витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина, в свою очередь, способствует нормализации липидного обмена, — отметила диетолог.

В 100 г мякоти апельсина содержится около 50% рекомендуемой дневной нормы витамина С. Он защищает организм от сезонных респираторных заболеваний и поддерживает иммунитет. Стародубова уточнила, что в данном фрукте также есть витамин А, витамины группы В, калий, кальций, цинк, эфирные масла и фруктовые кислоты. При этом апельсины не являются калорийными. Диетолог предупредила, что чрезмерное употребление данного продукта может вызвать аллергическую реакцию.